S.D Eibar «En el Eibar, el dinero está en el césped, no en la caja fuerte» Fran Garagarza, en su oficina de Ipurua. / FÉLIX MORQUECHO El director deportivo del Eibar considera que el club afronta un año duro en el que «va a haber que sumar más puntos» que en la temporada anterior LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Viernes, 8 septiembre 2017, 07:29

Un año más, el Eibar ha afrontado la dura tarea de sumergirse en un mercado cada vez más desbocado y lo ha hecho sin contagiarse de esa fiebre gastadora que se ha extendido este verano. Se ha quedado con mucho de lo que ya tenía y eso ha propiciado que la inversión haya sido menor pero, a juicio de Fran Garagarza, eso no significa que no haya un fuerte activo económico sobre el césped.

- Un verano atípico, con solo siete fichajes.

- Y con uno imprevisto por la lesión de Yoel, porque no habríamos firmado otro portero. Teníamos muy claros los puestos y nuestro trabajo estaba muy definido. Hemos buscado recambios de garantías para sustituir a los que no siguen. Un porcentaje alto de la plantilla continúa, con el mismo cuerpo técnico, por lo que el engranaje es muy similar al de la pasada temporada.

- ¿Se han quedado muchos objetivos en el camino?

- No creas. Nos movimos muy rápido con Marko. A Cote, Iván, Paulo y Joan les queríamos desde hacía tiempo. Con Charles fue diferente. En cuanto supimos que quedaba libre fuimos a por él porque era un perfil que buscábamos.

- Entonces, ¿la salida de Nano ya estaba prevista antes?

- No, en ese momento no. A Charles lo veíamos como una alternativa a Kike y Sergi, porque en muchos partidos nos dimos cuenta de que no teníamos un recambio similar a ellos. Con Nano teníamos otro perfil que nos podía dar más profundidad, especialmente fuera de casa. Nuestra idea era quedarnos con los cuatro. Es más, el rendimiento de Nano en el inicio de pretemporada fue muy bueno y él estaba muy ilusionado, pero la lesión en Austria le restó opciones y además vimos que ese cuarto delantero también podía ser Rubén Peña. Hubo interés de muchos equipos, pero el Levante nos pareció la mejor opción, porque entendíamos que era difícil que tuviera los minutos que él reclamaba. Nadie más ha hecho un movimiento así, ni siquiera el Tenerife.

- ¿No es demasiado lujo reforzar a un rival directo?

- No sé si la palabra exacta es reforzar. Vamos a ver el rendimiento que damos nosotros sin él y el rendimiento que da él allí. Estoy de acuerdo en que pensar que el Eibar tiene un jugador cedido en Primera a un equipo de tu Liga puede sonar a eso, pero tenemos alternativas y no me parece mala opción que un activo nuestro pueda estar jugando cedido en esta categoría y refleja que el jugador tiene potencial, porque si el Levante se ha fijado en él es porque lo tiene. Ahora le toca demostrarlo.

- En cambio, el Eibar no ha recibido cesiones. ¿No se han pedido o no hacían falta?

- Es un debate interno. El Eibar ha evolucionado de vivir mucho del cedido y ahora no. Tenemos que tener patrimonio. Tener jugadores cedidos con opciones de compra con cifras asumibles, como en el caso de Yoel, me parecen buenas opciones. Pero también puede ser que los futbolistas sean inasumibles porque sus salarios son prohibitivos aunque sus clubes les abran la puerta. Además, hay veces que te exigen condiciones inaceptables. Sí nos hemos movido en ese mercado, pero con los clubes que hemos hablado y los jugadores que hemos valorado, hablábamos de números que se salían de nuestro límite.

- Se ha gastado menos en fichajes que el año pasado y eso hace que haya quien piense que no se ve una inversión en el verde.

- Es una pregunta que me lleva a hacer una reflexión. En los últimos años el Eibar está teniendo que soportar un presupuesto alto, asumiendo salarios importantes y hay que irse a cifras altas de fichajes para tener el nivel necesario. Es verdad que no hemos gastado tanto como el año pasado, pero si otros años ya has gastado no tienes por qué hacerlo todos los años. El Eibar no puede hacer un traspaso de cuatro millones por un jugador con una ficha de dos millones. Es inviable. Las nóminas de nuestros jugadores son una carga, pero no la única. Hay que sumar a los fidelizados (Hervías, Calavera, Elgezabal, Pere Milla) en Segunda donde tienen un caché. Además, el Vitoria está en Segunda B, lo que supone un refuerzo de su estructura.

- Hace nada el Eibar estaba en esa categoría.

- Y es algo que no debemos olvidar. No podemos quedarnos en que no hemos gastado. El dinero no está guardado en la caja fuerte, mucho está en el verde. Por los topes salariales que te marca la Liga no podemos meternos en operaciones que sí se han metido otros equipos. Estamos compitiendo en trainera contra transatlánticos. La gente tiene la idea de que tenemos mucho dinero. Tenemos el dinero de la televisión y hemos hecho un traspaso, pero no es algo que se vaya a repetir siempre y si el Eibar no hace un traspaso bueno todos los años quizás no se pueda sostener esto de esta forma. El límite que te marcan los ingresos relevantes no te da para todo lo que piensa la gente. Plantilla, staff técnico, fidelizados, filial, cantera, instalaciones... Son muchos gastos y no tenemos 15.000 abonados como tienen otros.

- Preocupan mucho los casos de Pedro León y Fran Rico, porque ni siquiera hay un plazo orientativo.

- Complicado. Estamos todos los días volcados en ello. El médico está muy implicado haciendo pruebas para buscar una solución. Con Fran está más difícil. A Pedro le han hecho un último trabajo en la rodilla y parece que las sensaciones son mejores y somos más optimistas.

- ¿Por qué se tapó su operación?

- Me llamaron para decirme que era una operación sin demasiada importancia para solucionar unas pequeñas molestias que tenía, pero la realidad es que nos hemos encontrado una situación negativa en cuanto a su recuperación, y viéndolo ahora quizás sí deberíamos haberlo dicho.

- Sus ausencias sí marcan una diferencia de calidad.

- Con Fran de alta tendríamos un centro del campo que quizás sería inmejorable para nosotros. Afortunadamente en ese caso tenemos alternativas fiables. En la banda para suplir a Pedro también tenemos opciones, aunque obviamente hablando de aportación goleadora no será fácil mejorarlo, pero creemos que Pedro no va a estar parado mucho más tiempo.

- ¿Lo de Capa ha sido un último servicio a la causa?

- Capa es 10. Ha pasado de Tercera a Segunda B, Segunda y a ser muy importante en Primera y sigue siendo el mismo. Siempre ha ido de la mano del club. Que es un aficionado del Athletic como vizcaíno que es y que su ilusión era jugar en el Athletic no lo vamos a ocultar. Se ha dado una situación en la que el Eibar tiene mucho que agradecer a Ander. Somos conscientes de que su ciclo se acabará en verano y hay que agradecerle todo lo que nos ha dado.

- ¿También está cercano el fin de ciclo de Dani García?

- Mi deber es pensar en el futuro, pero en esto no lo hago. Es muy difícil encontrar chicos como Dani, que también viene de Segunda B y es el capitán del equipo. Una semana después de terminar la Liga nos transmite su compromiso de seguir pese a que podía existir interés de muchos equipos. Él ya sabe que el Eibar le quiere. Vamos a dejarle tranquilo y verle cada domingo.

- ¿Hay que estar preparados para un año muy sufrido?

- Los que estamos dentro ya sabemos lo que es esto. El mensaje que trasladé es para decir que si el Eibar está donde está es por el trabajo y el apoyo de mucha gente, no solo de los que juegan. Sin los aficionados, la prensa que nos sigue y los patrocinadores que aportan esto no es posible. Si el pueblo no está volcado y no es consciente de la dificultad no es posible. Cada año que pasa nos vamos adaptando. A todos nos gusta estar en la mejor suite del hotel, pero hay muchos clientes que quieren ocuparla y cada año tres se tienen que ir. Todos vamos a tener que empujar. El año pasado resultó ser muy plácido y fue ideal, pero creo que va a haber que sumar más puntos. El nivel ha subido, los clubes se han gastado mucho dinero y puede ser una temporada muy dura.