Florin Andone: «Hemos tenido ocasiones pero no han querido entrar» Domingo, 4 marzo 2018, 15:15

El delantero del Deportivo, Florin Andone, apuntó que «nos hemos dejado la vida y hemos tenido muchas ocasiones, pero desgraciadamente no han querido entrar. No sé lo que está pasando, pero yo llevo cuatro postes en los tres últimos partidos en casa». De la expulsión a Koval, que debutaba ayer, no escondió que «ha sido roja clara, no hay ninguna duda. Ha sido un error del portero, pero no hay que echarle la culpa porque todos fallamos».