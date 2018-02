«Fichamos un chico de presente y de futuro», recalca Garagarza

Cumplidos todos los objetivos marcados para un mercado invernal tradicionalmente poco útil para el Eibar, la presidenta del club no quiso dejar pasar la oportunidad de felicitar al máximo responsable de la confección de la plantilla «por su excelente trabajo».

Con tres fichajes que apuntan alto y tras solventar las salidas de tres jugadores que apenas contaban y la cesión de Nano Mesa al Sporting, Fran Garagarza ha hecho los deberes, aunque prefirió dejar la valoración para su comparecencia del lunes y centrarse en ceder todo el protagonismo a su última adquisión, una apuesta para el presente, pero con gran proyección de futuro. «Firmamos un chico de presente y de futuro. No es fácil acertar en el mercado de centrales, pero creemos que tiene mucha calidad. Se nos ha abierto una puerta inesperada pero su valoración era muy positiva».

«Un chico conocido»

Garagarza admitió que la llegada de Jovanovic no entraba en los planes iniciales, aunque era «un chico conocido para nosotros. Le hemos visto siete partidos en directo, así como con su selección en el Europeo de Polonia ante Portugal. También en un 'stage' que hizo con el Girondins en Marbella en marzo».

A última hora surgió la oportunidad de traerlo y el Eibar no la ha desaprovechado. «Se abrió un abanico hacia la recta final del mercado y entendíamos que había que hacerlo. La negocicación ha sido buena, porque tenemos una buena relación con el Girondins». De no haberse abierto esta puerta, el club no habría concretado el fichaje de otro central. «Siempre ha estado en la mesa la posibilidad de fichar, pero no esperábamos la opción de Jovanovic. Si no era alguien de nivel no hubiéramos traído a nadie, pero al surgir esta opción con la posibilidad de ampliar su continuidad, aceleramos la contratación», aseguró.