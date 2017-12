S.D. Eibar Fabián Orellana: «Vengo a ayudar al Eibar para lograr su objetivo» Fabián Orellana ha atendido a los medios de comunicación, este lunes en la sala de prensa de Ipurua. / MORQUECHO El extremo chileno, primera incorporación del club armero para el mercado de invierno, viene cedido por el Valencia J.A. REMENTERIA Lunes, 4 diciembre 2017, 14:50

El Eibar ha presentado este lunes a Fabián Orellana, la última adquisición armera. «Vengo al Eibar por la seriedad con la que me llamaron y entre otras razones también porque es un equipo bueno, con jugadores de calidad. Han tenido unos meses en los que no le salían las cosas como querían y se ha visto en las tres últimas jornadas su nivel ganando merecidamente. Vengo con la idea de ayudar para que el Eibar consiga su objetivo de seguir en Primera, para mí no es ningún retroceso deportivo, todo lo contrario, quiere jugar y luchará por ello», son las palabras de la primera incorporación de invierno del Eibar tras llegar a un acuerdo con el Valencia. El chileno viene cedido y con opción de compra si el equipo armero se queda en Primera División. Orellana ha tenido varias ofertas, pero se ha decantado por el proyecto armero. La pasada temporada llegó el portero Yoel del Valencia con el mismo esquema de cesión y opción de compra.

Para el Eibar es una llegada importante: «Viene con tiempo para adaptarse al equipo y a las exigencias de Mendilibar», ha afirmado el director deportivo, Fran Garagarza. A partir del próximo 1 de enero, Orellana puede jugar ya con el Eibar, un paso importante. Se entrena desde el pasado sábado con el resto de la plantilla: «Me han recibido muy bien, estoy contento». La presidenta, Amaia Gorostiza, ha calificado la presencia del jugador suramericano «como el primer gran esfuerzo del Eibar» para el mercado de invierno que se abre el próximo mes.

Fabian Orellana conoce la Primera División, donde ha jugado por espacio de ocho temporadas en el Xerez, Granada, Celta de Vigo y Valencia. Ha sido internacional con Chile en 38 ocasiones y en 2016 fue Campeón de la Copa América. Orellana es la primera de las incorporaciones que va a realizar el Eibar en el mercado de invierno. Se espera alguna más, que bien pudiera ser un central.