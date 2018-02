S. D. Eibar «Es extraordinario que el Eibar esté en sexta posición en la tabla» Mendilibar da instrucciones a sus jugadores / Dani Sánchez José Luis Mendilibar, técnico armero, subrayó que «estar bien en la clasificación hace que no tengamos la obligación de ganar y eso nos permite jugar mejor» DV Sábado, 10 febrero 2018, 22:32

José Luis Mendilibar es un hombre tranquilo. Sabe de qué va esto. Una temporada es muy larga y el técnico tenía claro este sábado que no debía inquietarse cuando su equipo no conseguía puntuar con continuidad al comienzo del curso y sabe, también, que no debe celebrar nada por mucho que el Eibar ocupe la sexta posición y esté, a falta de los encuentros de este domingo, en zona europea.

Tras la victoria contra el Leganés en Butarque, el entrenador del conjunto armero dejó claro que «tenemos 35 puntos, pero seguimos pensando que lo primero es conseguir la permanencia. Una vez hayamos sumado lo que necesitamos para seguir en Primera, seguiremos partido a partido. Siempre intentando ganar en cada jornada. Luego será la competición la que nos dejará donde nos tenga que dejar».

Pero el técnico de Zaldibar tiene ojos en la cara y sabe que lo que está haciendo el Eibar está fuera de lo normal. «Es extraordinario que el Eibar esté en sexta posición. Nadie podría imaginarlo cuando empezó la temporada».

También es extraordinaria la humildad de un Mendilibar que está consiguiendo los mejores resultados de la historia del cuadro eibartarra. Preguntado por qué hacía su equipo para estar tan bien en la esta liga, sorprendió diciendo que «no hacemos nada del otro mundo. Creo que somos el equipo más fácil de analizar. Cualquier analista de otro equipo que nos siga, sabe perfectamente a lo que jugamos porque siempre hacemos lo mismo. No cambiamos nada en nuestro juego sea quien sea nuestro rival. Cuando empezó la temporada tuvimos partidos muy malos, pero seguimos igual y ahora están llegando los buenos resultados».

«No entiendo que Ramis se quite la camiseta tras el gol, pero era el minuto 90, ¡qué le voy a decir»

Que la plantilla tenga bien interiorizados todos los mecanismos del equipo, ayuda a que los triunfos estén cayendo del lado armero, pero también verse en una zona aseada en la tabla. Mendilibar reconoció tras el encuentro que «teniendo en cuenta la posición que ocupamos, salimos a los partidos sin tener ninguna obligación por ganar. Estamos jugando sin presión y eso nos permite hacer mejor las cosas».

Muy concienciados

Mirando a lo que sucedió sobre el terreno de juego, el entrenador del Eibar apuntó que «ellos juegan bastante parecido a nosotros. Hacen un juego directo, son fuertes en las segundas jugadas y a partir de ahí generan peligro. Somos dos equipos similares en este sentido y estábamos muy concienciados de que no nos iban a regalar nada. Hemos jugado sin prisas y al final hemos acabado ganando con ese gol en el último minuto».

«Lo primero es la permanencia. Luego ya veremos dónde nos deja la competición»

Ramis fue el autor del tanto de la victoria y tras marcar se quitó la camiseta y vio la tarjeta amarilla. Acciones de este tipo son de las que no le gustan a Mendilibar y no dudó en señalar que «no entiendo lo que ha hecho», pero los tres puntos ablandaron su carácter y añadió que «era el minuto noventa, ha marcado el gol de la victoria...¡Qué le voy a decir!».

El Eibar, que solo ha perdido uno de los doce últimos partidos, no va a pasar problemas y su entrenador lo sabe. «Pueden venir vacas flacas, pero es algo que no temo. Yo veo entrenar cada día a estos jugadores, se cómo trabajan y que cada uno de los que están disponibles para jugar están a un gran nivel. Tengo la suerte de poder contar con todos y eso me hace estar tranquilo. La semana que viene recibiremos al Barcelona en Ipurua y nos puede meter los que quiere, dependeremos de cómo estén ellos, pero estamos tranquilos».

Y así acabó Mendilibiar. Contento. Sereno tras un nuevo triunfo.