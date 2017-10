S.D. Eibar Excedente de ropa de la temporada 16/17 para los refugiados sirios de Grecia La Fundación del Eibar sigue con su campaña de ayuda humanitaria J.A. REMENTERIA Eibar Martes, 31 octubre 2017, 15:02

El Eibar continúa con su labor solidaria a través de su Fundación. Han sido varias la acciones en las que el club armero ha desempeñado actos altruistas en ayudas humanitarias en las últimas temporadas. Esta vez ha enviado el excedente de ropa de la pasada temporada 2016-17 a Grecia, donde diferentes organizaciones y voluntarios independientes desarrollan programas de ayuda a refugiados sirios que han emigrado a Europa, muchos de ellos indocumentados y en terribles condiciones humanitarias.

A través de la Asociación de Intervención Social guipuzcoana Koloreak Haizean, la ropa donada por la Fundación SD Eibar forma parte de programas sociales y educativos, basados en la práctica del deporte, puestos en marcha en campos de refugiados en las localidades griegas de Atenas y Skaramagas. Sobre el terreno y junto a Koloreak Haizean, participan otras asociaciones como Holes in the Borders o Acciò Solidaria Mediterránea, para, a través del proyecto 'Alternativa Habitacional', facilitar hogares dignos y organizar actividades que aparten de las problemáticas de la calle a jóvenes no acompañados que se han visto obligados a huir de sus países. Esta acción se enmarca dentro de las desarrolladas por SD Eibar Fundazioa a favor de la ayuda a colectivos de refugiados y participando de manera activa en la campaña internacional #WelcomeRefugees.

Un club solidario

La pasada semana el Eibar envió 4.000 euros de la recaudación del partido de ida de la Copa ante el Celta en Ipurua a los afectados por los incendios de Galicia. Entre otras acciones también cabe recordar que envió ayuda a los afectados del terremoto de Perú y colabora con el Banco de Alimentos de Gipuzkoa y en la recogida de juguetes de la Cruz Roja.