S.D. Eibar Mendilibar: «Espero que esta renovación no sea la última» Mendilibar y su cuerpo técnico, este jueves en Ipurua. / MORQUECHO El técnico del Eibar ha agregado que «he estado tranquilo y he tranquilizado al club; he renovado por un año porque hay confianza» J.A. REMENTERIA Jueves, 3 mayo 2018, 15:47

El Eibar se congratula con la renovación de José Luis Mendilibar por una temporada más. «Es un día especial para todos nosotros y es una buena noticia para afrontar el nuevo proyecto», ha dicho la presidenta del club azulgrana, Amaia Gorostiza. El técnico armero cumplirá su cuarta temporada al frente del banquillo de Ipurua y ha señalado que esperaba verse el año que viene por estas fechas en la misma situación, además de argumentar que la confianza le lleva a renovar año a año. «Hemos renovado por un año porque si todo va bien no hay problema. Tenemos confianza entre todas las partes y esto es fundamental. Llegamos hace tres años y no sabíamos qué iba a pasar y estamos aquí, en este momento, anunciando mi cuarta temporada al frente de un nuevo proyecto con el Eibar», ha destacado Mendilibar.

El de Zaldibar ha dejado claro que todo ha sido directo, tranquilo, que ha habido una negociación de confianza: «Por mi parte no ha habido problema alguno, Hemos venido hablando una vez lograda la permanencia. Espero que esta renovación no sea la última, hay un buen 'feeling' entre nosotros y esto cuenta. Las facilidades que nos dan para trabajar y cómo hemos logrado el objetivo, puesto todo esto ayuda. Tengo que destacar a mi equipo de trabajo que hacen una gran labor, aunque no aparezcan en escena»

Confesiones

La temporada pasada se confirmó la renovación del técnico en abril; esta campaña ha sido ahora, en mayo, poco antes de que finalice el campeonato: «No me ha costado renovar, ha sido diferente. Dije que hasta mayo no íbamos a hablar, y lo hemos hecho una vez llegado el mes. He estado tranquilo y he tranquilizado al club. Seguimos todos y espero que no sea la última vez». El director deportivo, Fran Garagarza, ha dejado claro que todo ha sido fluido y que en todo momento han tenido un clima de sosiego. Mendilibar empezará a trabajar en la confección de la futura plantilla junto con la dirección deportiva.