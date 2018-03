SD Eibar Un esfuerzo que no tiene premio Inui sale despedido en una dura entrada de Carvajal, con Nacho siguiendo la acción en un segundo plano. / FOTOS: MORQUECHO El Eibar pone en algunas fases del partido al límite a los blancos, que se aprovechan de dos errores J. A. REMENTERIA Domingo, 11 marzo 2018, 08:26

Gran partido del Eibar, aunque al final acabó inmerso en la decepción. Dos errores, dos goles del Real Madrid. Arbilla y Pedro León se acordarán de este partido. El defensa y el delantero no estuvieron acertados en dos situaciones que acabaron en sendos goles de Cristiano Ronaldo, en ambos con perfectas asistencias de Modric y Carvajal. Y eso que el astro portugués, en cuya mente solo habita el gol, ayer se topó con Dmitrovic. El portero armero le respondió con sensacionales intervenciones en un par de ocasiones, con paradas que llevaban marchamo de gol. Fue impresionante.

El Eibar plantó cara, tuvo sus oportunidades. Ramis igualó el marcador de un certero cabezazo a la salida de un córner lanzado por Pedro León, generó ilusión y confianza en la grada. El Madrid jugó a la contra, tiene jugadores rápidos que son realmente mortales para cualquiera. El juego de los madridistas se centró en el balón largo, buscaban a Ronaldo y Bale, y los laterales Marcelo y Carvajal superaban con sus desplazamientos la espalda de la defensa armera. Zidane buscó la reacción, dio entrada a Benzema y Lucas Vázquez, trataba de sacar provecho del mayor esfuerzo realizado por los hombres de Mendilibar.

Sujetó el Eibar al Madrid a base de un trabajo basado en un auténtico desgaste, apretó la salida de balón desde muy arriba. El Eibar no se rindió ni con el 0-1, ni con el 1-1, ni con el 1-2, incluso con el 1-1 Kike García estrelló el balón en el larguero. Una excelente internada de Jordán fue a parar al delantero, que tuvo mala fortuna y no marcó.

Ronaldo se acordará de Dmitrovic, que le hizo dos paradas portentosas

El Eibar tuvo que multiplicarse para frenar la velocidad a la contra de los blancos

Los armeros ofrecieron una imagen grandiosa, jugaron sin complejos y con carácter

El Eibar hizo méritos para no perder, pero enfrente había un once con calidad y velocidad que a medida que suma minutos, va minando al rival. El Eibar no perdió su personalidad, hizo que al Madrid le costara entrar en el partido, obstaculizó a Isco y Kroos y consiguió que Modric jugara por momentos. El croata fue de menos a más, mostró una visión excelente con pases a cincuenta metros precisos y jugadas de habilidad que trajeron de cabeza a los defensores armeros.

El Eibar mostró una vez más su imagen fluida, clarividente, hasta el extremo que en la primera mitad ni Carvajal ni Marcelo, dos laterales de mucho recorrido, pasaron del centro del campo. El juego del Madrid no es el mismo que tiene el Barça, ambos han pasado por Ipurua y han dejado muestras de superioridad, pero unos con dominio y posesión del balón, abriendo espacios, en el caso de los culés, y, otros, los madridistas, con rápidas y perfectas contras endiabladas.

El Eibar fue un digno rival para los merengues, a los que les tocó sudar por momentos. La pena fueron esos dos errores que pasaron factura. El conjunto armero recibió al vigente campeón de Europa con ganas, con la idea de jugarle de tú a tú, cumplió con su cometido, cayó con la cabeza alta. La afición tributó una gran despedida a los azulgrana y hubo otro detalle que no puede dejarse escapar. El que sucedió en el minuto 70.

La grada Este desplegó una pancarta con el lema 'Mendi segi gurekin'. El trabajo que viene realizando el técnico armero está teniendo frutos notables, pero en este momento su continuidad es una interrogante, se está a la espera de saber la decisión que vaya a tomar. Los rectores del club le han mostrado su interés por seguir con él, pero la última palabra está en sus manos.

La pena que al Eibar se le escapó la oportunidad de ganar a un grande, a pesar de ofrecer una imagen portentosa y poner al límite por momentos al Real Madrid.