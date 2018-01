S. D. Eibar Enrich no elude el quirófano pero volverá en un mes La lesión de Enrich no es tan grave como se pensaba. / F. MORQUEHCO El menorquín será intervenido mañana de una rotura del cuerno posterior del menisco interno de la rodilla derecha que le hará ser baja entre 4 y 6 semanas LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Martes, 23 enero 2018, 07:19

Dentro de lo malo, ni tan mal. Sergi Enrich tendrá que pasar por el quirófano mañana, pero todo apunta a que la recuperación no le llevará a causar baja más allá de las próximas cuatro semanas, puesto que la rotura que sufre en el cuerno posterior del menisco interno de su rodilla derecha es una lesión más leve de lo que se temía en un principio.

El diagnóstico arrojado por las pruebas médicas que se le realizaron ayer fue acogido con júbilo. Primero por el propio jugador, que en un primer momento pensó que se le podía haber acabado la temporada, y después por el resto de la familia azulgrana, que tembló ante el riesgo de quedarse sin el concurso del menorquín.

Las alarmas rojas se encendieron ante la posibilidad de que el Eibar se viera obligado a tener que recurrir al mercado para cubrir su hipotética ausencia, pero el parte médico facilitado por IMQ, la aseguradora médica oficial del club armero, ha devuelto la tranquilidad a la secretaría técnica, que solo tendrá que concentrar sus esfuerzos en dar con el central que busca para completar su plantel.

El ariete ha mostrado su alegría en Instagram, donde promete «volver a dar guerra pronto»

Nada más conocer la noticia, el jugador compartió su alegría con sus seguidores en Instagram y aprovechó la ocasión para agradecer todas las muestras de apoyo y cariño recibidas desde que su rodilla sufrió una torsión durante el entrenamiento del domingo previo al choque de hoy. «Muchas gracias a todos por los mensajes de ánimo que estoy recibiendo. Contento tras saber que estaré poco tiempo en el taller. El 'tanque' volverá a dar pronto guerra», avisa.

Sus compañeros fueron los primeros en responderle y entre ellos destacó el vaticinio lanzado por Iván Alejo, que le auguró que en «un mes está de nuevo volando».

Lamentablemente Enrich no podrá ver cumplida su ilusión de batir la mejor marca de jornadas seguidas en Primera en los últimos 20 años por un jugador de campo. Se queda en los 95 partidos disputados, los mismos que jugó Sergio González entre 2000 y 2002 con Espanyol y Deportivo.

El Levante no quiere a Nano

El que tampoco parece que vaya a jugar en las próximas semanas, pero no precisamente porque esté lesionado, es el tinerfeño Nano Mesa. Y es que el Levante ya le ha dejado bien claro que no cuenta con él y que se le abrirá la puerta de salida en cuanto el club granota confirme alguno de los fichajes de los delanteros que pretenden, porque entre los tres que tiene en la actualidad no han conseguido ningún gol .

Una situación que obliga a reubicar al delantero de 22 años hasta final de temporada, ya que el de La Laguna fue cedido al club levantino hasta final de temporada y el Eibar ya le ha dicho que a Ipurua no vuelve hasta el verano.

El diagnóstico desactiva la alarma del club, que temió perder al balear para toda la campaña

Arru ficha por el Fuenlabrada

El ex azulgrana Mikel Arruabarrena vuelve al fútbol español de la mano del CF Fuenlabrada, líder del grupo I de Segunda B, por el que ha fichado por dos temporadas. El tolosarra proviene del AEL Limassol FC de Chipre con el que ha anotado 16 goles en una temporada y media. Participó esta misma campaña en la fase de clasificación para la Europa League donde jugó cuatro partidos y marcó un gol. Alcanzó con el equipo chipriota la tercera ronda.