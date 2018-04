S.D. Eibar Enrich no podrá terminar la temporada con el Eibar por una mala cicatrización El delantero del Eibar se lesionó el 21 de enero LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Jueves, 12 abril 2018, 10:21

Sergi Enrich no volverá a jugar con el Eibar esta temporada. Tal como se temía, el Eibar confirmó ayer que el delantero seguirá en el dique seco dos meses más, después de que las pruebas médicas a las que fue sometido ayer reflejaran una cicatrización incompleta en el menisco interno, que precisará de un tratamiento conservador que durará de seis a ocho semanas.

El hecho de que el de Ciutadella no pudiera integrarse en la disciplina de grupo superado ya el plazo estimado para su recuperación no auguraba un futuro muy halagüeño, y finalmente se ha constatado que no reaparecerá con el Eibar en lo que resta de campaña.

Enrich se lesionó el 21 de enero en el último entrenamiento previo al inicio de la segunda vuelta con visita del Málaga. Entonces, se informó de que había sufrido la rotura del cuerno posterior del menisco y las previsiones auguraban que volvería al equipo en un mes.

De hecho, hace tres semanas el club mostró su optimismo ante su posible vuelta después de que el balear se incorporara al trabajo con sus compañeros. Pero otro parte médico informó de que el jugador se había resentido y que necesitaría al menos otras tres semanas para intentar que las molestias desaparecieran.

Pero el tiempo pasó, Sergi Enrich no salió del gimnasio y tres meses después de que un mal gesto le dejara en el dique seco, ha llegado el mazazo definitivo.

Un contratiempo muy duro para un joven que nunca había sufrido una lesión importante. Hasta su lesión, era el único futbolista que había disputado todos los encuentros ligueros desde la llegada de Mendilibar. Sin Enrich, el Eibar solo ha sumado tres victorias y cuatro empates, y ha cosechado cinco derrotas. Apenas ha logrado cuatro goles en las últimas ocho jornadas.

Como Charles y Rico

Enrich no es el único azulgrana que ha dicho adiós a la temporada. Hace 12 días, Charles Dias se retiró lesionado en el derbi ante la Real. Tiene dos costillas rotas que requieren entre un mes y un mes y medio de recuperación. Es difícil que reaparezca. Fran Rico, de baja desde que fue operado en abril de 2017, volvió a ser intervenido el 10 de enero. Por su parte, Yoel Rodríguez se ha recuperado de la 'triada' que sufrió en junio, pero aún no ha debutado.