S.D. Eibar «Hay que empezar bien la Liga y saber mantener el nivel» El veterano portero Asier Riesgo valora muy positivamente las sensaciones de esta pretemporada que está a punto de bajar el telón J.A. REMENTERIA EIBAR. Viernes, 11 agosto 2017, 07:55

Asier Riesgo cumple, en su segunda etapa vistiendo la camiseta del Eibar, su tercer año consecutivo defendiendo la portería. Goza de una incuestionable experiencia en Primera, sabe lo que se trae entre manos y, cuando habla, lo hace con el aplomo, con una argumentación sólida. «Lo nuestro es empezar bien, es importante afrontar el comienzo liguero mostrando solvencia y luego, claro está, hay que mantenerla. Es clave aguantar el nivel. Un buen inicio es fundamental para no arrastrar una rémora y disponer así de una confianza que supone valor añadido. Siempre que se empieza con buenas sensaciones éstas aportan generalmente seguridad», apunta el debarra.

La pretemporada está llegando a su fin, le quedan pocas horas para bajar el telón y dar el siguiente paso que no es otro que mirar de frente al primer compromiso en Málaga. «El trabajo que hemos realizado a lo largo de la pretemporada, a mi juicio, ha sido positivo. Creo que estamos preparando con todas las garantías. En Austria estuvimos bien a todos los niveles, este stage fue un periodo de adaptación en todos los sentidos. Las nuevas incorporaciones se han acoplado a la perfección, lo cual motivo para resaltarlo», remarca Riesgo. Además, considera fundamental esta etapa para tejer las bases sólidas de un grupo compacto.

A su juicio, la plantilla, goza de un alto nivel competitivo, «a mi modo de ver es como todos los años, siempre es así. La competencia es una constante, para mí hay competencia en todos los puestos. Así debe ser». La portería no es ajena, tiene que rivalizar con Dmitrovic. La baja de Yoel por lesión de larga duración ha hecho que, esta temporada, deba luchar por la titularidad con el serbio. «Siempre es así desde que juego a fútbol, la lucha por el puesto es una constante. No solo en la portería, sino en todas las demarcaciones. Cuando juegas tienes que trabajar para mantener el puesto y, cuando no lo haces, debes pelear para recuperar o gozar de la confianza del míster. Es así en todos los aspectos». El experimentado cancerbero se siente en forma, «la pasada temporada me lesioné de la rodilla, no la tenía bien del todo, me recuperé y llegué a jugar. Ahora me encuentro bien físicamente y no me queda otro remedio que luchar».

Riesgo valora con nota alta el nuevo proyecto del Eibar. Considera que hay plantilla. «A diferencia de otras temporadas, esta vez hemos empezado con un número alto de jugadores, otras veces el número iba de menos a más. Para mí las incorporaciones son lo suficientemente notables para ofrecer garantías ante las ausencias que hemos sufrido. Están interpretando bien las exigencias del míster, lo cual considero una buena señal. Es obvio que estamos más gente que en años anteriores, aunque lo importante es que seamos capaces de mantener el buen nivel a lo largo de la Liga para, así, consolidarnos y hacer un buena campaña».

«El nivel de la plantilla es alto. Las nuevas incorporaciones se han acoplado bien»

El debarra es consciente del duro comienzo, pero ve clave el primer partido en Málaga

De entrada, los grandes

El curso se presume maratoniano y exigente, no es nada nuevo en el caso del Eibar ya que todas las campañas suelen tener la misma presión. Mirando al calendario, en las diez primeras jornadas los armeros deben enfrentarse a cuatro de los grandes equipos: Sevilla, Barcelona, Villarreal y Real Madrid. «El calendario nos ha emparejado de ese modo. Tenemos que enfrentarnos a todos los equipo de la competición, por tanto, es una condición irrenunciable y hay que asumirla. Efectivamente, el inicio es una puesta en escena, a priori, muy complicada, pero la clave no es otra que empezar bien. Tenemos que afrontar el primer partido en Málaga con buenas vibraciones, hemos de estar bien para mantener el buen tono. Es primordial arrancar con alto nivel competitivo».

El Málaga es el primer escollo, un rival que no está realizando una pretemporada para echar cohetes. Todo lo contrario. El equipo está siendo muy cuestionado. «No debemos fiarnos para nada del Málaga. Es cierto que no está realizando una pretemporada que infunda confianza, pero esta circunstancia hay que relativizarla. La pretemporada es orientativa. No podemos ir a Málaga comparando lo hecho hasta ahora. Sería un error. Ellos saldrán a por todas y querrán ganar en autoconfianza. Tenemos que ser fuertes y no dar concesiones. Estoy seguro que será un partido muy complicado».

El Athletic será el adversario de la segunda jornada y el estreno de la competición en Ipurua. «Un partido bonito, de rivalidad. Ante el Athletic hay que ser fuertes y demostrar que en casa se juega nuestra supervivencia en Primera. No podemos ceder en lo más mínimo. Como derbi que es tendrá su grado de dificultad. Hay que ganarlo»