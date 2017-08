S.D. Eibar Empezar bien es el gran objetivo del Eibar ante el Málaga Mendilibar y sus hombres saben que en el primer partido es importante transmitir buenas sensaciones. / MORQUECHO En las tres anteriores campañas el primer partido se ha saldado con dos victorias (Real y Granada) y una derrota (Deportivo) J.A.REMENTERIA EIBAR. Lunes, 21 agosto 2017, 07:18

El Eibar inaugura mañana su cuarta andadura consecutiva en Primera, en casa del Málaga, en La Rosaleda (22.00 horas). La pretemporada del Málaga no es para echar cohetes, más bien, todo lo contrario, pero una cosa es la pretemporada y otra distinta, la competición oficial. Mendilibar apostará posiblemente por un once similar al que cerró la pretemporada en La Romareda ante el Zaragoza. A tenor de lo visto en pretemporada, el portero Dmitrovic puede estar bajo palos; en la defensa Capa, Ramis, Oliveira y Cote; Alejo, Dani García, Jordán e Inui; Kike García y Enrich/Charles. La duda puede estar arriba, el menorquín en los últimos días ha estado recuperándose de una dolencia en la rodilla, mientras que Charles no se ha perdido ningún entrenamiento, además de ser un hombre con experiencia, calidad contrastada y especial hambre por enfrentarse a su exequipo.

El nuevo proyecto armero arranca con ilusión, los comienzos del Eibar en Primera en los tres años que le preceden han tenido un balance positivo con dos victorias y una derrota: en su debut ganó 1-0 en Ipurua a la Real Sociedad, en la campaña 2014-15; al año siguiente, en la 2015-16 ganó 1-3 al Granada, mientras que perdió el pasado campeonato 2-1 en Riazor ante el Deportivo de La Coruña.

Se espera que la estadística mejore, que el comportamiento de los eibarreses en el estadio costasoleño sea esperanzador y haga un buen partido frente a un Málaga de Michel que ofrecerá novedades como los armeros. En el Málaga se perfilan cinco jugadores fijos. En la portería estará Roberto. En la defensa hay más dudas, pero no sobre Luis Hernández y Paul Baysse. Recio es el jugador que más ha crecido desde la llegada de Míchel. El canterano es ahora el capitán de un proyecto renovado y su figura en el centro del campo no tendrá competencia. Arriba, la responsabilidad del gol es para Borja Bastón, la confianza en el madrileño del Swansea es ciega. Tanto es así, que el club de momento no ha firmado otro punta. Seis jugadores para un proyecto que se tambaleó en junio pero ha recobrado moral y orden a pocos días del inicio del campeonato.

Recio: «Rival difícil»

El capitán malacitano Recio habla del Eibar y señala que «es una plantilla que viene con jugadores de muchos años, se conocen bien y el entrenador también lleva muchos años allí. Es un rival difícil, que hizo muy buena temporada el año pasado, pero nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. El anterior curso cuando mejor estuvimos es cuando nos hicimos fuerte en casa y ganamos varios partidos seguidos aquí en La Rosaleda y es importante empezar bien con la afición».