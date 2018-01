S.D. Eibar Mendilibar: «Tanto elogio no es bueno» «A veces es mejor que te metan un par de tortas», responde irónico Mendilibar a los halagos enviados por Simeone desde Madrid LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Sábado, 13 enero 2018, 08:33

José Luis Mendilibar no es de los que se suele dejar atrapar por la euforia, por mucho que ahora le sobren los motivos para dar rienda suelta a su optimismo. Sin embargo, después de sumar 19 de los últimos 21 puntos en disputa, no puede dejar de reconocer que el Eibar está de dulce y que, por tanto, es «el mejor momento para enfrentarnos» al Atlético de Madrid, aunque consciente de que las rachas igual que empiezan, acaban, también recuerda que «después de ganar tantos partidos estamos más cerca de perder uno».

Y por su respuesta ante los halagos que Simeone le lanzó desde Madrid, a 'Mendi' le pone algo nervioso que le doren la píldora. «¿Simeone? Es un cabrón», dijo entre risas. «Lleva seis temporadas en el Atlético y todas buenas. Es respetado por todo su entorno, por todo el mundo. Es el más veterano como entrenador de un equipo, porque es muy difícil permanecer tanto tiempo. Que me regale elogios no es bueno. A veces es mejor que te metan un par de tortas para espabilar», declaró, consciente de que mañana no habrá flores que repartir.

Y es que los armeros no saben lo que es puntuar ante el conjunto colchonero, su bestia negra junto al Barcelona, pero lejos de obsesionarse con romper las malas estadísticas, lo que prima para el preparador azulgrana no es otra cosa que «tenemos que jugar con ilusión de competir, de jugar de tú a tú, sabiendo que son un muy buen equipo que compite siempre de principio a fin».

Lo que no va a hacer bajo ningún concepto es «cambiar nuestra forma de jugar, como ellos tampoco cambian la suya. Si te quieres equiparar a lo que ellos hacen bien, en una semana no lo vas a poder preparar», de modo que el Eibar será el de siempre, tan previsible como difícil de contrarrestar.

No hay recetas mágicas para superar a los rojiblancos, que al igual que los armeros, también están en un excelente momento de forma. «Siempre es muy difícil jugar contra ellos. Compiten siempre al máximo, no se ponen nerviosos nunca y hasta el último momento estarán con opciones de ganar. Saben esperar su momento sin ponerse nerviosos. También están en un gran momento, por lo que nos enfrentamos dos equipos en plena forma».