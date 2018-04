Yoel: «Ante el Valencia tenemos que jugar como lo sabemos hacer»

El guardameta Yoel, que durante la temporada 14/15 defendió la portería del Valencia y luego en la campaña siguiente el club ché lo cedió al Rayo Vallecano para, posteriormente, volver a ser cedido al Eibar que al termino de la pasada temporada ejecutó su compra , ha hablado de su exequipo que este domingo, a las 18.30 horas, es rival del Eibar en Mestalla. Yoel se muestra ilusionado y optimista de cara a esta visita a Valencia. Yoel no ha tenido protagonismo esta temporada en el Eibar ya que se lesionó en vísperas de empezar la pretemporada y hasta finales de la primera vuelta estuvo recuperándose de una tríada en una de sus rodillas. La aportación del serbio Dimitrovic es aplastante y no ha dado opción ni a Yoel ni a Riesgo.

Preguntado por el hecho de desplazarse a Valencia y que haya dado una rueda prensa en Atxabalpe, pueda traducirse que tenga opciones de jugar a orillas del Turia, el guardameta confiesa «el míster no ha dicho nada, hasta el domingo no se sabe. Nos está turnando tanto a mí como Asier. Después de que haya sido mi equipo, espero ir«. Yoel destaca que guarda buenos recuerdos de Valencia, »siempre será un partido especial para mi acudir a Mestalla, cuando se juega ante un exequipo suele haber un sentimiento especial«.

Yoel afirma que si no juegan como saben hacerlo, el Valencia puede ser letal, «nosotros tenemos que jugar con nuestro estilo, si no lo hacemos, no somos nadie. Si el Valencia te roba el balón en tu campo, te hace daño». Con la permanencia cumplida, Yoel resalta que cuanto más arriba quede el equipo, mejor. «Cada fin de semana la meta tiene que ser ganar, sumar los tres puntos. El Valencia se juega el alcanzar la tercera plaza, meterse en Champions. Ellos tienen ese propósito, nosotros con la permanencia lograda vamos con cierta tranquilidad, pero con las ganas de sumar, de vencer y quedar lo más arriba«.

Yoel deja en manos del míster el jugar o no en los cuatro partidos que restan, «no lo sé, tuve una lesión, me recuperé y tanto Riesgo como Dimitrovic estaban bien. Lo mío es entrenar y si juego, bien, si no es así, a esperar al año que viene». Yoel destaca que la competencia en la portería en el Eibar es alta, «no habrá muchos equipos que tenga ese altísimo nivel de competencia».