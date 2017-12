El Eibar no renuncia a ganar y seguir invicto ante el Valencia

El Eibar recibe este sábado en Ipurua a las 18.30 horas al Valencia, "un equipo al que le meten pocos goles y que le veo comprometido", afirma Mendilibar. El técnico armero espera seguir puntuando, sabiendo que el cuadro ché es un buen equipo que "hace las contras rápidas y bien, además de defender muy bien todos". Mendilibar ha convocado a todos los disponibles, la novedad es la vuelta de Charles que tras cumplir dos partidos de sanción está ya disponible para el técnico armero.

El Eibar lleva cuatro jornadas consecutivas invicto y quiere seguir estando en esta condición. "Somos conscientes de que tenemos un partido complicado ante un buen equipo, pero nosotros agotaremos nuestras bazas", ha asegurado en rueda de prensa. A juicio de Mendilibar el Valencia es un equipo que tiene que estar arriba, "no era normal ver en los últimos años al Valencia alejado de la zona alta, es una entidad que tiene historia y es grande, por tanto que esté segundo no me extraña nada, tiene una plantilla competitiva, además no está en competición europea lo que le hace ahora mismo estar más fuerte".

Mendilibar ha convocado a todos los jugadores disponibles: Riesgo, Dmotrovic, Capa, Cote, Paulo, Ramis, Arbilla, Lombán, Galvez, Escalante, Jordán, Dani García, Inui, Alejo, Rubén Peña, Charles, Enrich, Kike García, Bebé y Rivera.

La presencia de Riesgo y Rivera, que han sido bajas por lesión en las últimas jornadas, obliga al preparador a hacer dos descartes. Yoel, Pedro León, Fran Rico y Juncá son bajas por lesión. Orellana aún no puede jugar, podrá hacerlo a partir del 1 de enero. El portero Areitio y el centrocampista Sarriegi vuelven al filial CD.Vitoria.