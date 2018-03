El Eibar quiere que Ipurua continúe siendo inaccesible para la Real La plantilla armera emprende desde hoy en Atxabalpe la preparación del derbi ante una Real que vendrá con nuevo técnico. / MORQUECHO Mendilibar no podrá contar en la medular con Dani García que es baja por acumulación de tarjetas J.A. REMENTERIA EIBAR. Martes, 27 marzo 2018, 15:44

La plantilla del Eibar se reincorpora al trabajo hoy en Atxabalpe, pensando en el derbi ante la Real Sociedad este domingo en Ipurua a partir de las 18.30 horas. La visita de los realistas tiene un significado versátil, muchas interpretaciones, pero la fundamental es aquélla que sirve para saber hasta dónde puede llegar el Eibar, bien sea en caso de ganar o no a los realistas que se presentan con el cambio de entrenador, de la mano de Imanol Aguacil que ha suplido la marcha de Eusebio Sacristán. Los azulgrana en los derbis en Primera con la Real han sido solventes, ha ganado en las tres confrontaciones disputadas por 1-0 en el debut de la categoría en la 14/15; 2-1 en la 15/16 y 2-0 en la 16/17, una hegemonía del cuadro armero, y una lectura paralela con respecto a la Real Sociedad: que no conoce ganar en Ipurua en Primera.

Ipurua registrará una buena entrada, al menos esa es la previsión pero con el matiz de que puede haber más afición txuri urdin, condicionado por el éxodo vacacional de Semana Santa que puede afectar más en el colectivo eibarrés. La Real está necesitada de una victoria, de una credibilidad para salir de las posiciones bajas de la tabla, no corre peligro de descenso pero su actual decimoquinto puesto no concuerda con sus expectativas iniciales que no eran otras que una competición europea.

Mendilibar no podrá contar para este duelo con el capitán Dani García por acumulación de cartulinas amarillas, vio la quinta cartulina en el último partido jugado antes del descanso en el Ciutat de Valencia frente al Levante. El técnico armero cuenta con soluciones, Escalante-Diop puede ser la pareja elegida, tiene combinaciones para suplir la ausencia del capitán. El lateral derecho Capa recientemente afirmaba que esperaba seguir invicto en Ipurua ante la Real Sociedad, en clara referencia a esa parcial hegemonía que mantiene el Eibar en los derbis caseros en la máxima categoría con los realistas. Sobre la destitución de Eusebio Sacristán y la llegada de Imanol Alguacil al banquillo realista, Capa considera que «el equipo es el mismo, pero saldrán con otra intensidad. Es un derbi y se va a luchar hasta el último minuto». El Eibar lleva dos derrotas consecutivas y quiere quitarse ese lastre de encima y para ello no le queda otra solución que ganar el encuentro de este domingo, un propósito que se antoja un tanto complicado.