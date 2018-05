S.D. Eibar Pendientes de los cedidos Los siete jugadores del Eibar prestados a equipos de Segunda División se juegan los objetivos de la temporada en las dos últimas jornadas | Bebé puede ascender hoy con el Rayo, Rivera lucha por evitar el descenso con el Barça B y el resto apura sus opciones para meter a sus equipos en playoff LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Domingo, 27 mayo 2018, 09:28

El Eibar ha cumplido con creces su cometido en Primera División, pero aún tiene intereses en juego en Segunda, donde militan siete de los ocho jugadores que ha cedido durante esta campaña. A excepción de Alejandro Gálvez, que hace semanas que consumó su descenso con la UD Las Palmas, el resto aún tienen en juego la posibilidad de lograr el ascenso, bien de forma directa como ocurre con Bebé en el Rayo Vallecano, o a través de un playoff de ascenso como aspiran Nano y Calavera en el Sporting, Elgezabal y Pere Milla con el Numancia y Pablo Hervías con el Valladolid. En el polo opuesto se sitúa Christian Rivera, que apura sus escasas opciones de lograr la salvación con el Barcelona B, y también de quedarse allí.

Habrá emoción a raudales en la penúltima jornada, que se jugará íntegra en horario unificado a las 20.30 horas, porque además de la plaza de ascenso directo que hoy mismo podría certificar el Rayo, también están en juego cuatro puestos de la promoción de ascenso, para la que hay hasta siete equipos implicados, así como para dirimir las dos últimas posiciones de descenso, con otros siete equipos inmersos en una encarnizada pelea.

Este apasionante final de campaña en la categoría de plata está siendo seguido con mucha atención por el club armero, al que no se le escapa que el hecho de que la mayoría de sus jugadores estén implicados en la pelea por subir a Primera eleva el valor de mercado de los suyos de cara a futuras operaciones.

El Eibar ve positivo que asciendan equipos con jugadores armeros porque se revalorizan

A un solo peldaño

El que más opciones tiene de festejar el retorno a Primera es, por tanto, el portugués Bebé, cedido desde el pasado 31 de enero en el Rayo Vallecano. Pese a que sendas derrotas en las últimas jornadas han aplazado las celebraciones, los madrileños lo tienen todo de su parte para explotar hoy de alegría en su propio estadio.

Con cinco puntos de renta sobre el Sporting a falta de seis por repartir, con una victoria vallecana frente al relajado Lugo les permitiría retornar de forma directa a la élite dos años después de su último descenso y, aunque no lo hicieran, les bastaría con que el cuadro gijonés no ganara al Granada en El Molinón. En cambio, si empatan o pierden y los asturianos no fallan, tendrían que esperar a la última jornada, en la que los vallecanos visitarán al Nástic de Tarragona y los blanquirrojos al Córdoba, y ambos rivales podrían estar pendientes de resolver aún su permanencia.

Bebé Le costó hacerse con la titularidad, pero ahora es un fijo en el once rayista. Ha logrado tres goles en 15 partidos. Jordi Calavera Su rendimiento tiene encantados a los del Sporting, que no descartan pugnar por retenerle si suben. Pere Milla Sus seis goles en 35 partidos han ayudado a que el Numancia siga con opciones de colarse en el playoff. Christian Rivera Titular en 17 partidos, es indiscutible en el Barcelona B, que apura sus escasas opciones de salvarse. Alejandro Gálvez Es el único que ya no tiene nada en juego porque ya consumó su descenso con la UD Las Palmas. Nano Mesa Ha encontrado la estabilidad y un par de goles en el Sporting, que tendría que comprarlo en caso de ascenso. Unai Elgezabal No ha logrado explotar en esta campaña y su presencia en el once numantino es intermitente. Pablo Hervías Ha jugado 36 partidos y ha anotado tres goles con el Valladolid, situado en el playoff de ascenso.

Pase lo que pase con el Rayo, el extremo portugués tendrá que presentarse el próximo 9 de julio en el inicio de la pretemporada del Eibar, puesto que su cesión no contempla ninguna opción de compra ya que no hay que olvidar que el 50% de los derechos del jugador pertenecen al Benfica.

Compra obligatoria

Nano y Calavera aún no pierden la esperanza de que el Sporting pueda arrebatar ese privilegiado segundo puesto al Rayo, aunque tienen prácticamente garantizada su presencia en el playoff de ascenso. El canario parece haber encontrado en Gijón la estabilidad que tanto necesitaba y le conviene que sea así, puesto que el club asturiano sí que estaría obligado a ejecutar la cláusula de compra obligatoria que el Eibar impuso en caso de ascenso gijonés.

No ocurre lo mismo con el catalán, al que en Ipurua se espera para cubrir la vacante dejada por Ander Capa, aunque en Mareo no verían con malos ojos que continuara allí, dado que están muy satisfechos con el rendimiento del catalán, indiscutible en el lateral derecho.

En las últimas horas se ha especulado con la posibilidad de que el club armero pudiera volver a cederlo o traspasarlo al club gijonés, ya que supuestamente ha puesto sus ojos en el lateral también catalán Iván Balliu, actualmente en el Metz francés, pero según aseguró el propio Mendilibar en la entrevista concedida hace solo unos días, el puesto a cubrir está en el lateral izquierdo.

Asentado en Pucela

Encantados están también en Valladolid con Pablo Hervías, que ha participado en nada menos que en 36 partidos de Liga en los que ha anotado tres goles, y que ha resultado ser una pieza fundamental para que el cuadro pucelano esté situado en una quinta plaza que también le permitiría pelear por el ascenso en la promoción.

Buena parte de sus opciones pasan por lograr un resultado positivo en el duelo en las alturas que le espera en el feudo del Zaragoza, ya que en la última jornada se lo tendría que jugar todo a una carta frente al Osasuna B, el último de los siete equipos que aún conserva alguna posibilidad de conseguir colarse en el playoff.

En el Numancia de Jagoba Arrasate tampoco se resignan a arrojar la toalla. Están a solo un punto del Cádiz, equipo que cierra la terna de candidatos a luchar por el ascenso, pero salvo el Huesca todos han fallado en las últimas jornadas. El sueño numantino se pone en juego en casa del Sevilla Atlético, donde no estará Pere Milla, sancionado, pero sí Unai Elgezabal, que no ha terminado de cuajar.

Lo tiene complicado para convencer en verano a Mendilibar, mientras que el ariete catalán, que ha anotado seis goles, podría quedarse como el cuarto delantero que necesita el de Zaldibar.