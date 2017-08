El Eibar no se olvida de ganar

Kike García se convierte en el máximo anotador

Kike García ha aprovechado la ausencia por lesión de Sergi Enrich y Nano Mesa para encaramarse a lo más alto de la lista de anotadores azulgranas en lo que va de temporada. El delantero conquense provocó un penalti inexcusable de Héctor Verdés y no dudó ni un segundo en coger el balón, situarlo en el punto de los once metros y lanzarlo con todo su alma para lograr el triunfo del Eibar, pero también el cuarto tanto de su cuenta particular. Supera así en la tabla a sus dos compañeros de línea, que acumulan tres por cabeza. De lo que no cabe duda es de que el Eibar está mostrando una notable capacidad anotadora, puesto que hasta ahora suma 17 goles a su favor por nueve en contra. Aún le quedan otros dos partidos más para ir afinando su puntería de cara al estreno liguero del 21 de agosto en La Rosaleda.