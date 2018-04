S.D. Eibar Mendilibar podría anunciar su continuidad en el Eibar la próxima semana Mendilibar da instrucciones en el partido ante el Alavés. / DV José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, han convocado a 20 jugadores, entre ellos Orellana e Inui, para recibir el sábado al Getafe J.A. REMENTERIA Viernes, 20 abril 2018, 14:48

Mendilibar, entrenador del Eibar, advierte que es un partido complicado el que les espera este sábado a las 13.00 horas en Ipurua ante el Getafe. «Sabemos que no es un partido fácil, ellos están en buena racha. Nuestro objetivo va a ser ganar el segundo partido consecutivo. No hemos tenido mucho tiempo para recuperarnos, pero ellos también», afirma el técnico armero. El responsable del banquillo de Ipurua adelanta que habrá cambios, «sí, habrá alguna variación con respecto a la última jornada».

Tras ganar al Espanyol en Cornellá, tras haber logrado la permanencia matemática a falta de cinco jornadas, el horizonte se ve de otra manera. En el fondos se habla de futuro. Ha renovado Pedro León y Orellana, dos jugadores importantes en los esquema de Mendilibar. El técnico, que deshoja su futuro en el Eibar, preguntado si habrá algo sobre él, dejó entrever en su forma de responder que seguirá al frente del nuevo proyecto del Eibar, «habrá alguna noticia dentro de unos tres o cuatro días, no sé si una o varias, pero está haciendo cosas y es positivo, poco a poco se están dando pasos, construyendo. Estamos en Primera y para el próximo año ya se está trabajando, firmaríamos hacer una campaña como ésta. Hemos logrado a falta de cinco partidos la categoría, ahora solo pensamos en ganar al Getafe».

Mendilibar afirma que habrá una mezcla en once que salga ante el Getafe, «jugarán algunos que no jugaron ante el Espanyol y no jugarán algunos que jugaron, haremos una combinación». En cuanto a la convocatoria señala que están citados todos los disponibles, veinte, también Inui y Orellana que no fueron a Cornellá. No estarán Enrich, ni Ramis, ni Arbilla.