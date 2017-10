Mendilibar: «Trabajamos sin balón, pero con él no somos capaces de hacer daño»

José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, no quiso poner paños calientes en la derrota del conjunto armero en el estadio de La Cerámica. El de Zaldibar habló de los problemas de su equipo para hacer peligro con la posesión de balón. «Creo que nos falta tener más el balón. Le damos mucha importanca a defender y apretar. Y ahí parece que termina nuestro trabajo», reconoció el preparador del conjunto armero.

Lo cierto es que la racha del equipo eibarrés ha encendido la luz roja de alarma. Si el año pasado los buenos resultados fueron la norma en Eibar, ahora vienen mal dadas por la localidad armera. El propio Mendilibar sabe que no está pasando por un buen momento. «No estamos bien, no hemos estado bien hoy tampoco», comentó el técnico azulgrana. «Hemos aguantado hasta que nos han metido el primer gol. No hemos podido llegar con claridad y el rival ha estado cómodo».

El Villarreal cambió de entrenador y el de ayer fue el segundo partido con su nuevo técnico, Javier Calleja. Mendilibar dijo que «esperábamos el tipo de juego que ha desplegado el Villarreal. Les vimos el jueves en el partido de Europa League y no han cambiado mucho el estilo de juego. No les hemos exigido mucho cuando teníamos el balón y se han visto cómodos porque recuperaban pronto cuando perdían la pelota».

Su futuro

Con el resultado de ayer, el Eibar cae a posiciones de descenso, es penúltimo en la tabla con seis puntos. A Mendilibar se le preguntó cómo quedaba su situación tras la dura derrota ante los amarillos y su antepenúltimo puesto en la tabla. «No me hagas esa pregunta», dijo con sorna y sonriendo. «¿Qué quieres que te diga?», respondió.

En cuanto al análisis del juego, el entrenador azulgrana considera que faltó precisión. «No hemos dado dos pases seguidos con el balón, hemos estado muy mal. Sí que hemos corrido mucho, los datos están ahí, pero no hemos hecho peligro».

Mendilibar tampoco tenía muchos más argumentos a los que asirse tras el claro marcador. «El Villarreal ha estado mejor y ha ganado bien. Hemos estado bien hasta el gol, pero nos hemos centrado en defender y no hemos teni do la pelota, nos cuesta con el balón. Hemos trabajado sin balón, pero con él no les hemos hecho daño y por ahí han tenido un partido más controlado y más tranquilo».

A pesar del cambio de entrenador, Mendilibar señaló que se había encontrado el Villarreal que se esperaba: «Hay un cambio de idea, pero es verdad que no les hemos exigido mucho con el balón y eso les ha ido muy bien. Ellos han recuperado muy rápido y a eso juegan bien. Han jugado cómodos, con balón les hemos hecho poco daño».

Tras esta derrota, el Eibar se queda en la zona baja de la clasificación y, preguntado por su futuro, Mendilibar insistió: «No sé si es pronto para hablar de mi futuro, no lo sé. Tenemos que ir partido a partido y recuperarnos de esta derrota contra el Villarreal».

«Solo el próximo partido»

El Eibar se va al parón en puestos de descenso y Mendilibar cuenta con dos semanas completas para corregir errores y recomponer a su equipo. En este momento, es el conjunto de Primera con más diferencia negativa entre goles a favor y en contra. Los armeros han anotado tres dianas (Barcelona, Leganés y Málaga) y han encajado 17. Ningún otro conjunto de la máxima categoría luce un -14 en ese capítulo.

Mendilibar, que ayer reconoció que «tenemos que pensar solo en el próximo partido y recuperarnos de esta derrota, no ir más allá», podrá trabajar con los suyos dos semanas completas, ya que la siguiente cita será el domingo 15 contra el Deportivo de La Coruña, en Ipurua.

El entrenador de Zaldibar introdujo modificaciones en su alineación para el partido de Villarreal y no le salieron las cosas. De cara al choque contra el Deportivo tendrá que volver a dar una vuelta a su planteamiento para intentar conseguir la que sería la tercera victoria de la temporada, tras las logradas ante Leganés y Málaga.