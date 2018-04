S.D. Eibar Eibar y Mendilibar acercan posturas José Luis Mendilibar, durante el entrenamiento de ayer en Atxabalpe junto a Arbilla, con Inui al fondo. / FÉLIX MORQUECHO El entrenador del S.D. Eibar, predispuesto a continuar con un mayor poder de decisión. El técnico y la dirección deportiva azulgranas continúan limando flecos, sin que todavía se haya llegado a un acuerdo en firme LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Miércoles, 11 abril 2018, 07:36

El Eibar está dispuesto a tirar la casa por la ventana para que José Luis Mendilibar siga siendo el entrenador del Eibar y todo apunta a que el de Zaldibar también está decidido a continuar al frente del banquillo armero. Sin embargo, el club aún no tiene ningún acuerdo que anunciar, porque pese a que las posturas se han acercado mucho, aún falta el OK definitivo y la rúbrica del técnico en su nuevo contrato, por lo que tras el precedente de Takashi Inui no quiere dar por cerrado algo que aún no lo está.

De hecho, fuentes del propio club insisten en que las negociaciones siguen abiertas y que se están fijando los parámetros definitivos, aunque reconocen abiertamente que la incertidumbre de hace unas semanas ha dado paso a un moderado optimismo. Pese a que el Eibar no ha visto cumplido su deseo de tener solventada su renovación para finales de marzo, la sintonía entre ambas partes es total, lo que podría derivar en un compromiso de una duración más larga de lo que es habitual tanto para el club azulgrana como para el propio preparador vizcaíno, partidario siempre de firmar año a año.

La entidad azulgrana también ha hecho una excepción al ofrecerle un vínculo más amplio de lo que acostumbra, condicionado siempre a la permanencia del equipo en Primera y con cláusulas añadidas que faciliten la ruptura en caso de que este matrimonio no funcione tan bien como lo ha hecho en las tres últimas temporadas. Además, también le conceden un mayor poder de decisión en todos los aspectos que rodean a la confección de la plantilla, una de las cuestiones en las que más había incidido el vizcaíno, que quiere contar con un grupo de su entera confianza para afrontar las campañas con mayores garantías.

Lógicamente, la propuesta incluye un notable incremento de su sueldo, así como del de su cuerpo técnico, aunque éste es precisamente el punto en el que menos divergencias existen, porque las cifras que se han puesto sobre la mesa son lo suficientemente convincentes como para que supongan problema alguno.

Otras renovaciones

Por todo ello, el Eibar confía en pulir en los próximos días los últimos flecos que quedan para dejar resuelta la continuidad del técnico, de forma que Fran Garagarza pueda centrarse en lograr que aquellos jugadores del gusto del técnico y que acaban contrato este próximo 30 de junio también continúen bajo sus órdenes.

Y es que es él el que tiene que aprobar futuras ofertas de renovación en casos como Iván Ramis, uno de sus puntales desde que ambos unieron sus caminos hace dos veranos, y Charles Dias, que pese a seguir siendo el máximo anotador del Eibar con seis goles, no ha sido aún premiado con una propuesta.

Caso aparte es el de Pedro León, con el que se está negociando al margen de lo que ocurra con Mendilibar, pese a que hasta ahora el murciano había condicionado su continuidad a la del de Zaldibar.