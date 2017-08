SD Eibar El Eibar llega al primer parón liguero con sensaciones enfrentadas Mendilibar dirige el entrenamiento. / FÉLIX MORQUECHO Los aspectos positivos del equipo en estas dos primeras jornadas se imponen pese a una derrota ante el Athletic en un derbi marcado por la falta de acierto local LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Martes, 29 agosto 2017, 10:51

Los inicios ligueros de cualquier competición siempre vienen acompañados de una tensión de la que los equipos se van liberando conforme avanzan las jornadas. No es algo exclusivo de Laliga. De hecho, las caídas y contratiempos que salpican al pelotón del Tour es una primera semana de carrera que suele resultar infernal es quizás el ejemplo más palpable para ver los efectos que producen los nervios. El Eibar no tiene motivos para sentir el pánico que ya empieza a acechar a aquellos que aún no han estrenado su casillero de puntos. La derrota cosechada frente al Athletic (0-1) ha supuesto una decepción, pero no porque se viera a un cuadro armero inferior o mostrando una actitud cuestionable, sino porque se produjo en casa, además en el estreno ante su afición, y porque se trataba de un derbi, un partido que siempre reporta unas dosis más de orgullo. Con todo, el Eibar es undécimo con tres puntos.

El amargo sabor que siempre deja caer a manos del vecino de al lado se mitiga en gran medida al comprobar que, pese a que solo se han consumido dos partidos, el equipo tiene bien interiorizada la idea de juego que pretende implantar el técnico y que fue la falta de acierto de cara a la portería rival lo que le impidió lograr un resultado positivo y no que los armeros no tuvieran la capacidad para conseguirla.

Queda mucho trabajo por hacer, es lógico. Esto no ha hecho más que empezar y con seis caras nuevas, de las cuales cinco volvieron a jugar de inicio como ya ocurriera en Málaga en la jornada inaugural, no se puede pedir que todo el mecanismo esté ya funcionando como si de un reloj suizo se tratara.

Pese al revés sufrido el Eibar sí mostró tener capacidad e ideas para llegar al área rival

Tiene lo importante, un bloque sólido y bien compensado, con un nutrido grupo de jugadores que saben bien lo exigente que es esta categoría y lo mucho que se penalizan los errores, y otra pila de jóvenes con gran proyección que llegan dispuestos a aprender rápido para consolidarse como futbolistas de Primera.

Pese a que la inauguración liguera en Málaga dejó mejores vibraciones gracias a que el Eibar conquistó un gran triunfo tras realizar un partido muy completo en todas las facetas, también se pueden extraer unos cuantos aspectos positivos de lo ofrecido por el equipo en el debut en casa.

El equipo de Mendilibar sigue queriendo ser valiente, lanzándose a por su rival con sus armas ya bien conocidas y con una idea clara de cómo tiene que hacerlo para conseguir sus objetivos. Incluso cuando se vio por debajo en el marcador evidenció capacidad para buscar y llegar a la portería contraria (menor que en La Rosaleda, eso sí), pero le faltó algo básico, el acierto.

La entrada de Bebé, que supuso el estreno del portugués tras quedarse sin jugar en el partido ante el Málaga, dio mayor mordiente al juego ofensivo. El Eibar ganó en profundidad y tras la incorporación de Enrich también llegaron varias opciones claras para al menos conseguir un empate y rescatar así un punto, pero la actuación de Kepa, que realizó dos paradas providenciales y la falta de puntería condenaron a los armeros a sufrir su primera derrota de la campaña.

El derbi también dejó unos pocos lunares. Charles e Inui, que habían sido dos de los más destacados en el primer partido, el domingo pasaron prácticamente desapercibidos, y no hay que olvidar que lo primordial en esta competición es mantener una regularidad. Tampoco le gustó nada al técnico que Joan Jordán no mantuviera la cabeza fría para evitar una expulsión sin sentido cuando no quedaban ni 30 segundos para el final del partido. Es lo que tiene la inexperiencia, algo que se cura con el tiempo y con partidos.

Tampoco pasó por alto el hecho de que Iván Alejo, supuestamente el candidato para sustituir al lesionado Pedro León, no dispusiera de minutos en un partido en el que se echaron de menos los centros medidos del murciano.

Cumpleaños de Yoel

Y aunque Dmitrovic no está defraudando, también se extraña la presencia de Yoel, que ayer festejó su vigesimonoveno cumpleaños.