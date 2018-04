S.D. Eibar El Eibar es hegemónico en Ipurua en los derbis contra el Alavés Los choques del Eibar con el Alavés en Ipurua siempre suelen ser intensos y emocionantes. / MORQUECHO Los albiazules, que llevan una excelente trayectoria, quieren confirmar la permanencia ganando en su visita al Eibar del domingo J.A. REMENTERIA EIBAR. Jueves, 12 abril 2018, 10:28

Los derbis en Ipurua entre el Eibar y Alavés son recordados por su intensidad. En el duelo que tuvieron el año pasado en Primera empataron 0-0, pero en Segunda ambos equipos rivalizaron con mucha emoción, en la categoría de plata en Ipurua el Eibar ganó en cinco ocasiones, empató en dos y venció en cuatro el Alavés y en Segunda B los armeros como locales vencieron tres veces, nunca empataron, ni ganó el cuadro babazorro. Este domingo se prevé otro choque con emociones. Estos derbis destacan por la hegemonía de los armeros en Ipurua donde hacen valer el factor campo.

El Alavés se presenta con el fin de rematar su permanencia, está a un paso de conseguirla matemáticamente y sus números desde la llegada de Abelardo son extraordinarios. El jugador albiazul Dani Torres ha destacado el buen hacer del equipo en la segunda mitad de la temporada para estar a tan solo un paso de la salvación y conseguir estar un año más entre los mejores de LaLiga. El colombiano señala que queremos estar «en una buena posición, queremos escalar lo que más se pueda. La idea es ubicarnos en una posición mejor de la que estamos ahora y terminar lo más arriba posible», apuntilla.

El Eibar espera reencontrarse con la victoria. Los armeros no conoce el triunfo en las cinco últimas jornadas, ni tampoco están finos cara al gol porque solo han tres goles y por contra han recibido siete goles, un baremo que no acompaña al crecimiento del equipo en la clasificación. Si los números traslucen un déficit, tampoco el juego acompaña, no es fluido como en esa etapa dorada que hizo creer que se podía aspirar a la competición continental.

Peña Eibar Gasteiz

La peña Eibar Gasteiz Elkartea anima a las peñas del Alavés y Eibar, a sacarse una foto conjunta en recuerdo de Diego Verdejo y Loli Kintana quienes fallecieran el pasado mes de enero. Se contará con presencia de hijas e hijos de ambos en un encuentro que tendrá lugar a las 11.00 horas en la plaza Unzaga frente al Ayuntamiento.

Tras la foto de rigor se subirá seguidamente hasta Ipurua de forma conjunta. El acto se enmarca en el tradicional hermanamiento que desde la Peña Eibar-Gasteiz Elkartea «siempre hemos fomentado entre las ciudades de Eibar y Vitoria-Gasteiz, al igual que suele realizarlo en cada partido la Federación Internacional de Peñas del Eibar (FIP), y que en esta edición viene marcado por el recuerdo de quien era socio del Deportivo Alavés y miembro fundador de la peña eibarresa en Vitoria, Diego Verdejo», reza una nota enviada por esta peña. Tras el partido, diferentes integrantes de peñas albiazules y de Eibar-Gasteiz compartirán mesa y mantel en el emblemático Casino Artista Eibarrés a modo de cierre del de derbi que se espera en Ipurua.