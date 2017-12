«El Eibar no deja jugar ni bien ni fácil», dice Sánchez Flores

El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, quiso evitar cualquier atisbo de relajación previo al enfrentamiento de esta tarde ante el Eibar en Ipurua (18.30 horas) y aseguró que no cree en «rivales fáciles», y menos ante un rival «incómodo, agresivo y muy estructurado» como el Eibar. «No me fío de nada ni de nadie a nivel competitivo. No creo en rivales fáciles. Vamos a ir día a día, con la idea de competir bien y hacerlo mejor. Es lo único en lo que pienso», reconoció el técnico 'perico' en la rueda de prensa previa al partido.

Como es habitual en él, el madrileño mostró especial respeto al Eibar, un equipo que definió como «incómodo, agresivo y muy estructurado». «Los partidos ante el Eibar no son bonitos por la dificultad de su estadio y por la propuesta del Eibar. Tienen clarísimo lo que deben hacer. Juegan muy juntos, reduciendo espacios. Estamos ante un rival que no deja jugar bien ni fácil. Hay que estar atentos a las segundas jugadas. Hay que ganar territorio poco a poco», apuntó.

Ambos equipos se han enfrentado hasta en 12 ocasiones, con tres victorias eibarresas, cinco empates y cuatro victorias catalanas. El primer enfrentamiento data de la Segunda División 1989/90. Después, se vieron las caras en Copa (1991/92) y nuevamente en Segunda (93/94).

Tras el debut del Eibar en Primera, se han jugado ya seis duelos en la máxima categoría. La igualdad en la élite es total con dos victorias para cada equipo y dos empates. El Eibar ha conseguido 15 goles, mientras que el Espanyol 19. Máxima igualdad entre dos rivales directos.