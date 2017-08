El Eibar busca acomodo a Elgezabal Jueves, 3 agosto 2017, 07:07

Pese a que no se aprecien movimientos en el subsuelo, Fran Garagarza y su equipo siguen enfrascados en la búsqueda del central que completaría la línea defensiva y, en consecuencia, cerraría el plantel con el que el Eibar afrontará la campaña 2017-18. Pero para que uno nuevo pueda venir hay que hacer hueco, ya que el equipo armero tiene las 25 fichas cubiertas y no quieren que Yoel Rodríguez se quede sin la suya pese a que es un lesionado de larga duración.

El problema no se soluciona solo cediendo a Unai Elgezabal, porque el baracaldés no está incluido en la relación de jugadores del primer equipo. Ya se le ha comunicado que volverá a salir cedido a algún equipo de Segunda, pero todavía se le está buscando el destino ideal. Hay varios equipos de la categoría de plata que están contemplando su incorporación, pero por ahora no se ha concretado nada, aunque el Eibar desea buscar una pronta solución por el bien del propio jugador.

Aunque la marcha del central vizcaíno es un hecho que se producirá en los próximos días, el Eibar sigue teniendo un jugador más de los que puede tener y decidir quién se queda sin plaza y determinar qué hacer con él es ahora el auténtico quebradero de cabeza para el cuerpo técnico y los responsables armeros.

La prisa no es tanta para fichar al central que falta, sino para tomar una decisión definitiva para que el futbolista elegido salga lo menos perjudicado posible.