S.D. Eibar En Eibar se avecina una semana de toma de decisiones El club quiere concretar el fichaje de un central que elevaría a 26 el número de efectivos de un plantel en el que no hay sitio para todos LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Miércoles, 2 agosto 2017, 08:39

El Eibar dispone aún de 20 días para preparar el arranque liguero que se producirá el próximo 21 agosto en La Rosaleda de Málaga. Sin embargo, aún le quedan por pulir algunos de los detalles de la composición de la plantilla definitiva y eso es algo que el club pretende concretar esta misma semana.

Por de pronto, le queda por incorporar a un central que complete la terna de cuatro en el eje de la zaga, aunque la posibilidad de que Arbilla pueda rendir a un gran nivel en esa posición, como ya dejó patente en el último partido liguero disputado en el Camp Nou, podría haber llevado a la dirección deportiva a desechar la posibilidad de realizar ese fichaje.

Al Eibar le quedaría incluso la opción de quedarse con el fidelizado Unai Elgezabal, retornado tras su cesión en el Alcorcón, aunque el hecho de que no esté incluido en la relación de jugadores del primer equipo en la web del club hace pensar que no se quedará bajo la batuta de José Luis Mendilibar. El jugador ya reveló hace unos pocos días en este mismo periódico que confiaba en que la entidad azulgrana le comunicara lo antes posible su destino para poder adaptarse de la manera más rápida a su nuevo equipo.

Aun sin Elgezabal, la plantilla armera está más que completa, con las 25 fichas permitidas cubiertas, lo que significa que hay dos efectivos más de los deseados por el técnico armero. Durante al menos toda la primera vuelta, Mendilibar no podrá contar con Yoel Rodríguez, pero aún así sigue habiendo una sobreocupación, de modo que no sería de extrañar que alguno pudiera salir cedido.

Todas las líneas saturadas

El problema es que el 'overbooking' afecta a todas las líneas y resulta muy complicado adivinar las intenciones del cuerpo técnico. Los minutos acumulados en los seis partidos amistosos consumidos hasta ahora podrían servir como pista, ya que algunos, como Pedro León y Fran Rico, todavía no se han estrenado y ellos no son precisamente los que corren peligro de estar entre los sacrificados. Tampoco se pueden sacar demasiadas conclusiones del hecho de que Jordi Calavera no haya participado en los cuatro partidos que el conjunto armero jugó en tierras austríacas, porque al parecer el lateral catalán ha tenido problemas musculares desde el segundo choque ante el Barakaldo, aunque el club no ha informado al respecto.

Quizás resulta más relevante que Juncà sí jugara ante el Watford en el choque de estreno de la concentración en Kossen, pero que después no haya dispuesto de ningún minuto más sin que se haya comunicado que padece lesión alguna. El Eibar tiene cinco laterales y el gerundense pocas veces ha sido la primera opción con Mendilibar en el banquillo.

Pero no hay que olvidar que en el plantel también hay cinco pivotes para dos puestos, y otros tantos extremos para ocupar las dos plazas de los flancos. Pero es que además, el preparador de Zaldibar también dispone de cuatro delanteros específicos para variar a su antojo el 4-4-2, su esquema más habitual.

Dos de ellos, Nano Mesa y Sergi Enrich han retornado con sendas lesiones sufridas en los amistosos de este pasado fin de semana y hoy mismo serán sometidos a diversas pruebas para determinar el alcance de sus dolencias. El tinerfeño se retiró lesionado el pasado sábado ante el Alanyaspor, después de notar un pinchazo en los isquiotibiales, un contratiempo que parte en dos la gran proyección que estaba mostrando en esta pretemporada. El balear, por su parte, sufrió un fuerte golpe en la rodilla ante el Schalke 04 y, aunque pudo continuar jugando durante unos minutos, terminó pidiendo el cambio ante la persistencia de los dolores.

Vuelta a Atxabalpe

Los dos no participarán en el entrenamiento que el Eibar llevará a cabo hoy en Atxabalpe, el primero tras regresar el lunes por la mañana tras dar por finalizados los diez días de estancia en tierras tirolesas. Dispondrá de tres jornadas de trabajo para preparar el primero de los cuatro amistosos que le quedan por solventar de aquí al inicio liguero, ya que este mismo viernes (19.00 h.) le espera en Mareo el Sporting de Gijón, mientras que el sábado tendrá que desplazarse a Torrelavega (19.00 h.) para medirse al Oviedo.