S. D. Eibar El Eibar espera sacar provecho de la fiesta del Atlético de Madrid El entrenador del Eibar José Luis Mendilibar, en la rueda de prensa. / Félix Morquecho Mendilibar cree que es el mejor momento, aunque considera que «es un equipo que compite en todo momento» J. A. REMENTERIA Viernes, 18 mayo 2018, 15:27

Mendilibar ve una luz para que el Eibar pueda sorprender este domingo, a las 18.30 horas, en el Wanda Metropolitano al Atlético de Madrid, equipo al que considera complicado y muy competitivo, lo piensa porque los atléticos están celebrando el título de la Europa League. «Están de fiesta, celebrando el título y no sé cómo habrán entrenado estos días, es un momento proclive para sorprender al Atlético que siempre es competitivo en todo momento. Ellos me imagino que querrán despedirse ganando, además también querrán ganar para decir adiós a Fernando Torres, no sé como saldrá el partido. Nosotros trataremos de hacer lo nuestro bien ante un contrario al que es difícil jugarle», resalta el técnico del Eibar.

El Eibar en Primera nunca le ha ganado al Atlético de Simeone, ni Mendilibar tampoco ha podido con el preparador argentino las veces que se ha enfrentado. «Esperamos romper la estadística, vamos a ir con todas las ganas para cerrar el año bien, pero somos conscientes de que se trata de un rival complicado en todos los aspectos».

Acabar noveno, llegar a los 53 puntos, sería cumplir con un objetivo según el técnico del Eibar. «Creo que podemos conseguirlo, vamos a intentarlo, los rivales en esta lucha como la Real y Alavés lo tendrán complicado ante el Barcelona y Sevilla, respectivamente, incluso el Girona que juega en Las Palmas tampoco lo tendrá fácil, espero que no salga buen partido, vamos a ir hasta el final para agotar nuestras posibilidades».

Tras el entrenamiento de este sábado, Mendilibar dará la lista de expedicionarios del Eibar que viajen a Madrid, tiene bajas y dudas. Juncá está 'tocado' y viajará el delantero del CD.Vitoria, Xesc, mientras que Inui causa baja y ya se ha puesto a disposición de los servicios médicos de la selección de Japón.

«Sufre un golpe tras el que se le ha formado un edema intramuscular en el cuadriceps derecho. Causa baja para el partido del domingo y se traslada ya a Japón para ponerse en manos de los servicios médicos de la selección Japonesa de cara al Mundial de Rusia», ha informado el club sobre el jugador japonés.