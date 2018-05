S.D. Eibar El plan del Eibar es colarse en la gran fiesta colchonera José Luis Mendilibar supervisa a su plantilla en un entrenamiento en Ipurua. / FÉLIX MORQUECHO El Eibar busca aprovechar la resaca de celebraciones del Atlético por su recién conquistado título europeo. Los armeros necesitan puntuar para recuperar la novena plaza ante un Atlético que también quiere certificar su subcampeonato LETIZIA GÓMEZ EIBAR Domingo, 20 mayo 2018, 08:58

El Eibar suspira por ponerle el broche de oro y brillantes a la temporada conquistando un noveno puesto que consolidaría su progresión en la máxima categoría. El problema es que, tras el triunfo de ayer de un Girona que ahora reclama para sí esa plaza, se ve obligado a puntuar ante un rival ante el que siempre ha perdido desde que llegó a Primera para poder recuperarla, aunque en el club armero albergan ciertas esperanzas de que la ristra de celebraciones que acumulan los jugadores del Atlético les pasen factura y puedan rascar ese empate que les permitiría igualar a puntos con los gerundenses y superarles en la tabla.

Y aún en caso de lograr dar ese paso, la clasificación final de los azulgranas aún dependerían de que la Real Sociedad no diera la sorpresa en el Camp Nou, una posibilidad poco factible, pero que también se debe tener en cuenta.

A la dificultad que ya de por sí supone meterle mano al Atlético, por muy de resaca que esté, el duelo de esta tarde tiene un fuerte componente emotivo porque se trata del último partido y, por tanto, el adiós definitivo de Fernando Torres del club en el que ya se ha convertido en un mito. Y por si fuera poco, el conjunto colchonero, recibirá el calor y el agradecimiento de su público, al que le quieren brindar el recién conquistado trofeo que le acredita como ganador de la Europa League y también el subcampeonato liguero que arrebatarían al Real Madrid, su eterno enemigo.

Los locales se saben casi invencibles en su nuevo estadio, donde solo han perdido precisamente en el último partido disputado allí ante el Espanyol, solo tres días después del sobre esfuerzo realizado ante el Arsenal. Ese contexto similar es el que impulsa a los armeros a pensar en que es el momento propicio para poder acabar con esa maldición que les persigue tanto frente a los colchoneros, como al Barcelona, el otro equipo ante el que no han conseguido puntuar en sus cuatro años en la máxima categoría.

El adiós de una leyenda viva

Y quizás si se tratara de un mero trámite para los madrileños, las posibilidades de salir triunfante de su primera visita al Wanda serían mucho más elevadas aún. Pero no es un partido más para la parroquia rojiblanca. Se trata del día en el que Fernando Torres, una leyenda forjada desde la cantera, se despedirá de todos esos seguidores que le sitúa entre de los grandes ídolos de la historia del club colchonero. El 'niño' todavía no se considera tan mayor como para retirarse y dado que con Simeone le esperaba un papel cada vez más secundario, ha decidido poner fin a su segunda y definitiva etapa en la entidad atlética.

Allí ya saben que los eibarreses planean colarse en su fiesta y sacar partido del posible dolor de cabeza que suele acarrear los grandes fastos como los que han vivido los rojiblancos en los últimos días, aunque el siempre ambicioso Cholo Simeone ya avisa que la ilusión por ofrecerle la mejor despedida posible a Fernando Torres va a poder más que el cansancio y la resaca festiva.

«Está claro que la parte más importante es la ilusión, y el estado será de un 140%. Hay un partido especial porque se está retirando Fernando del Atlético. Todos nos ilusionamos con que sea como lo merece: con un triunfo, con un estadio a explotar, que no tengo ninguna duda de que será así, y con todos colaborando desde el lugar que tenemos para que sea una tarde soñada».

Al margen de brindarle un adiós con todos los honores, el preparador rojiblanco no quiere tener que ceder el subcampeonato a sus vecinos del Bernabéu. «Ser segundo parece un dato menor, pero no lo es; confirma todo lo que seguimos buscando y mejorando. Más allá de las palabras están los números, y si estás segundo en la UEFA y eres segundo en Liga cuando compites con dos monstruos como Real Madrid o Barcelona, que se terminan llevando casi todo, no todo, está claro que sería una temporada brillante».

Parche conmemorativo

En una jornada repleta de homenajes a la figura de Fernando Torres, los futbolistas rojiblancos lucirán durante el último partido ante los armeros un parche en sus camisetas de juego en honor al delantero fuenlabreño.

'De niño a leyenda' es el lema principal que reza dicho parche, en el que también quedará reflejada la histórica fecha del partido. Un homenaje del que también podrán ser partícipes los seguidores, que podrán serigrafiarlo en sus camisetas en la tienda oficial del estadio.

Un empate propiciaría que tanto el Eibar como el Atlético de Madrid disfrutaran casi por igual del fiestón que hay preparado.