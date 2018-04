SD Eibar El Eibar apurará sus opciones para poder contar con Orellana El equipo armero no se resigna DV Viernes, 27 abril 2018, 07:45

El Eibar no se resigna a no poder contar con Fabián Orellana este domingo en Valencia y ha contactado con la Federación y la Liga para saber si puede ejercer la opción de compra obligatoria ahora sin tener que esperar hasta el final de la temporada, como se estipulaba en el acuerdo de cesión firmado en noviembre. El club no descarta que el chileno viaje en un intento de apurar sus opciones hasta última hora, pero si finalmente no se le permite llevar a cabo la operación no se abonará la 'cláusula del miedo'.