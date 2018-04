S.D. Eibar El Eibar tiene ante el Espanyol otra oportunidad de romper su mala racha El central portugués Paulo puede tener la oportunidad de retornar mañana a la titularidad en casa del Espanyol. / MORQUECHO Los armeros solo han logrado trece puntos en lo que se lleva disputado de la segunda vuelta J.A. REMENTERIA EIBAR. Martes, 17 abril 2018, 07:38

El Eibar juega mañana, a las 19.30 horas, en Cornellá ante el Espanyol un partido en el que tiene que sacar fuerzas para romper su mala racha de seis jornadas consecutivas sin ganar. Restan otras seis para el final y la trayectoria no es nada alentadora.

El equipo está sumido en un momento bajo de forma, acusando el paso de las jornadas. En todo lo que va de segunda vuelta, el Eibar ha logrado 13 puntos, acabó la primera con 27 y consumada la jornada vigesimosegunda solo tiene 40 puntos, colocado en el puesto duodécimo.

La primera vuelta acabó en el puesto séptimo con 27 puntos tras una excelente reacción. Recuerda esta segunda vuela, evidentemente aún no concluida, a la de la campaña 15/16 que llegando al ecuador de la competición con 30 puntos concluyó la competición con 43, solo 13 puntos logró en toda la segunda ronda.

En el presente curso solo quedan seis jornadas: fuera de Ipurua mañana frente al Espanyol y luego dos salidas consecutivas a Girona, y Valencia para concluir el curso en casa del Atlético de Madrid, por contra en Ipurua restan por jugar este sábado ante el Getafe y, para cerrar como local, contra Las Palmas.

Encuentro vital

El rival del Eibar quiere ganar, se halla fuera de peligro de descenso con 36 puntos, aunque en la decimosexta posición, y busca sacar tres puntos para liberarse de cualquier presión. Viene de perder en casa del Getafe por la mínica, por lo que el duelo ante el Eibar es vital para los hombres de Quique Sánchez Flores.

La afición del Espanyol esperaba que en este segundo año de proyecto con Quique Sánchez Flores al mando, el Espanyol pudiera dar un salto en la tabla, pero al parecer el propio Quique no era tan optimista al respecto al inicio del presente curso. «En agosto intuí que la temporada iba a ser complicada. Yo vi las orejas al lobo y dije que no era lo que esperaba. A mí no me sorprende que se haya podido complicar la temporada», explicó el míster del cuadro españolista.

En las filas armeras Anaitz Arbilla es baja para acudir a Cornellá al sufrir una rotura fibrilar en el bíceps femoral de su pierna derecha.

Se estima un periodo de baja entre dos y tres semanas. Iván Ramis sufre una distensión del abductor corto de la pierna izquierda, es baja para visitar al Espanyol y duda para el partido de este sábado contra el Getafe en Ipurua.