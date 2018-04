Eibar El Eibar acusa su 'Danidependencia' Dani García, capitán del Eibar. / MORQUECHO En 14 partidos sin el capitán en Primera suma un triunfo y cuatro empates LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Martes, 3 abril 2018, 08:43

El Eibar no sabe ganar sin su capitán. La presencia de Dani García en el once no garantiza el éxito, porque con él en el campo la escuadra armera ha cosechado resultados de todos los colores, pero los números cantan, e indican con claridad que cuando el de Zumarraga no está, el equipo azulgrana no es capaz de encontrar el camino que conduce al triunfo. La 'Danidependencia' se agudiza precisamente cuando está a punto de expirar un contrato que no tiene visos de que se vaya a prolongar.

Los datos son abrumadores. En las casi cuatro temporadas que el centrocampista lleva en Primera con el Eibar tan solo se ha perdido 14 de los 144 partidos disputados, y en ellos, el conjunto armero no ha podido sumar más que un triunfo ante el Getafe (3-1), que se remonta al 8 de noviembre del 2015. El saldo del resto de los 13 compromisos en los que ha faltado ofrece un bagaje de cuatro empates y nueve derrotas. En definitiva, siete puntos de 42 posibles.

Partidos sin Dani García Jornada 21 Eibar-Atlético (1-3) Jornada 27 Eibar-Barcelona (0-2) Jornada 33 Almería-Eibar (2-0) Jornada 11 Eibar-Getafe (3-1) Jornada 25 Celta-Eibar (3-2) Jornada 35 Eibar-Deportivo (1-1) Jornada 5 Málaga-Eibar (2-1) Jornada 23 Sevilla-Eibar (2-0) Jornada 9 Real Madrid-Eibar (3-0) Jornada 11 Real Sociedad-Eibar (3-1) Jornada 21 Athletic-Eibar (1-1) Jornada 25 Celta-Eibar (2-0) Jornada 30 Eibar-Real Sociedad (0-0)

La acumulación de amonestaciones ha sido la principal razón de su ausencia, hasta en ocho ocasiones, mientras que ha sufrido dos expulsiones que también le privaron de enfrentarse al Barcelona en Ipurua en la primera campaña en la máxima categoría y de medirse al Málaga en La Rosaleda en la quinta jornada del pasado campeonato. Y pese a que las lesiones le han respetado, también se ha perdido dos partidos por diversos problemas físicos, como la lumbalgia que le impidió jugar en el Bernabéu en el choque de la primera vuelta del presente ejercicio, así como el esguince de tobillo que le obligó a causar baja ante el Celta en Balaídos el pasado 24 de febrero. Solo en una ocasión se ha quedado sin participar estando en plena disposición de jugar y eso ocurrió al inicio de esta segunda vuelta en San Mamés, escenario elegido por el técnico para otorgarle al capitán un descanso ante la acumulación de partidos en el arranque del año.

Retorno ante el Betis

Nadie es imprescindible en este mundo, pero las estadísticas revelan que Dani García parece un pilar trascendental para el Eibar. Han sido muchos los jugadores que han pasado por aquí para tratar de hacerle competencia, pero ya fuera con Gaizka Garitano, como en las tres últimas temporadas con José Luis Mendilibar, el de Zumarraga es un fijo que sigue sin tener recambio.

Y ese es todo un problema para la entidad azulgrana, puesto que aunque el jugador no se ha manifestado aún sobre sus intenciones al término de la presente temporada, lo cierto es que todo apunta a que Dani García está viviendo sus últimos partidos como jugador azulgrana.

Los propios responsables del Eibar asumen que las posibilidades de que el capitán continúe en la plantilla la próxima temporada son remotas (algunos medios le ubican en el Athletic, el mismo destino elegido por Capa). Por tanto, solo queda aprovechar su buen hacer en los ocho partidos que restan para la conclusión del campeonato, empezando por el compromiso del sábado (18.30 horas) en el feudo del Betis, donde el de Zumarraga estará seguro tras cumplir su sanción en el derbi. Diop, en cambio, será baja por sanción.