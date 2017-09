S.D. Eibar La edad media de la actual plantilla del Eibar alcanza los 27,42 años Los jugadores armeros trabajan con la mirada puesta en el Sevilla ya que, a priori, será un choque muy complicado. / MORQUECHO El director deportivo, Galagarza, señaló que el equipo es una mezcla de «juventud y poso» J.A. REMENTERIA EIBAR. Miércoles, 6 septiembre 2017, 07:49

Finalizado el mercado estival y como es habitual, el director deportivo del Eibar, Fran Garagarza desmenuzó algunos temas que han sido noticia lo largo de las últimas semanas. La plantilla del primer equipo cuenta con 24 jugadores y una media de edad de 27,42 años, «mezcla de juventud y poso», según matizó el director deportivo del Eibar en su comparecencia ante los medios de comunicación que se produjo ayer al mediodía. El responsable técnico de la entidad armera también destacó que el CD Vitoria, filial en Segunda B, dispone de 22 jugadores y una media de edad de 21,66 años. Además, recordó que el Eibar tiene seis jugadores fidelizados: uno en Primera División (Nano Mesa en el Levante); cuatro en Segunda (Pablo Hervías en el Valladolid; Unai Elgezabal y Pere Milla en el Numancia, y Jordi Calavera en el Sporting de Gijón); y uno en Tercera División (Iñigo Susaeta en el Anaitasuna). El mutrikuarra fue desgranando todos los capítulos y aseguró que el Eibar tiene «un equipo fuerte y competitivo» y que «estamos a gusto» con la plantilla que se ha confeccionado. Garagarza aseguró que tiene «una valoración muy buena de la plantilla», en la que hay «varios jugadores polivalentes».

La competición vuelve este sábado para el Eibar en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, ante el cuadro que dirige Eduardo Berizzo. En principio el partido está previsto que se juegue este sábado a las 18.30 horas, pero el Sevilla ha pedido cambiar la hora debido al fuerte calor y, según llegan informaciones de la citada capital andaluza, la LFP va a dictaminar en la jornada de hoy si decide variar o no la hora inicial.

Un encuentro complicado para el Eibar que tendrá que multiplicarse en su esfuerzo para batir a los nervionenses. El centrocampista sevillista Pablo Sarabia no ha podido comenzar la presente temporada tal y como acabó la pasada, en la que se convirtió en la gran revelación del equipo sevillista de la mano de Jorge Sampaoli. Una lesión en pretemporada le ha impedido poder prepararse al nivel del resto de sus compañeros, lo que, por tanto, le ha dejado en cierta desventaja en este inicio de curso en el que el equipo no ha comenzado como todos esperaban. «Hay que estar tranquilos, pero también es verdad que este Sevilla tiene que empezar a ganar desde el primer momento. Los objetivos son muy exigentes y tenemos que ganar desde ya», ha declarado el madrileño. Y es que Sarabia confía tanto en Berizzo como el curso pasado lo hacía en Sampaoli. «Jorge a lo mejor tenía un estilo más alocado. Berizzo intenta estar mejor plantado tácticamente e intentar ser más eficientes en el juego». Por ello, el ex del Getafe no rehusa pelear en ninguno de los frentes en los que lucha el conjunto blanquirrojo. «Esta plantilla está capacitada para pelear por cualquier competición y en cada posición tenemos una competitividad muy grande, comenta Sarabia.