S.D. Eibar Mendilibar: «No es un duelo entre Jémez y yo» Paco Jémez y José Luis Mendilibar se saludan en los prolegómenos de un Granada-Eibar. / EFE Ante las alusiones sobre el nuevo técnico amarillo, el de Zaldibar asegura que «los entrenadores somos muñecos que hablamos mucho pero pintamos poco». El entrenador armero recuerda que el de mañana es un «partido entre Las Palmas y Eibar» LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Viernes, 5 enero 2018, 10:20

José Luis Mendilibar arranca con fuerza 2018. Sabía que la llegada del mediático Paco Jémez a la UD Las Palmas le iba a salpicar en su primera comparecencia del año y comprobó cómo algunos periodistas trataron de convertir la cita entre amarillos y azulgranas en un choque entre entrenadores que se caracterizan por decir las cosas tal y como las piensan. Por eso, cansado ante la insistencia en compararlos, el técnico armero tuvo que dejar claro que el Estadio Gran Canaria será un enfrentamiento entre dos equipos, no un duelo personal entre dos entrenadores.

«Parece que va a ser un partido entre Jémez y Mendilibar. Es un Las Palmas-Eibar», aclaró visiblemente molesto. De hecho, fue más allá para insistir en que «los entrenadores somos muñecos puestos a un lado del campo que a veces nos movemos y hablamos mucho, pero que pintamos muy poco».

Se conocen, se saben al dedillo el estilo de juego de cada cual y se respetan. Sin embargo, el de Zaldibar no tiene problema en reconocer que no se suele preocupar demasiado del rival de turno. «Conocemos a Jémez como entrenador. Su idea es siempre dar la cara, sacar el balón jugado y apretar arriba. Es un entrenador agresivo en ese sentido. No sé si le habrá dado tiempo a hacer eso con los jugadores que tiene ahora, pero no me voy a preocupar demasiado por cómo juega Las Palmas. Como seguramente a Jémez tampoco le preocupará cómo juega el Eibar con Mendilibar. No cojo demasiadas referencias de los rivales cuando se enfrentan a otros equipos porque esos conjuntos son diferentes a nosotros».

Lo que de verdad alimenta su optimismo son las buenas sensaciones que le transmite el equipo.«Terminamos bien el año, tanto en lo colectivo como en lo individual. La gente está contenta y se ha entrenado bien después de las vacaciones. A ver si lo que hacemos durante los entrenamientos lo podemos plasmar mañana, sábado. Las pruebas son los días de partido».

Opciones para los nuevos

Para medirse al colista, Mendilibar dispone de más efectivos que nunca, entre ellos Orellana y Diop, los recién llegados, de los que dijo que «tienen opciones de jugar. Es la jornada en la que más jugadores tenemos disponibles. Salvo Yoel, Fran y Pedro, todos los demás se están entrenando con el grupo. Hay alguno como Juncà que trabaja junto a los compañeros pero todavía no puede jugar. Hacía mucho tiempo que no realizábamos descartes y ahora es posible».

Considera que el equipo no necesita más refuerzos, pero cree necesario aligerar un poco el plantel. «Es complicado que venga más gente porque tenemos una plantilla compensada y ahora mismo no necesitamos nada. Otra cosa es que se firme a algún futbolista que pueda jugar más allá de esta temporada. En el apartado de bajas habrá una o dos salidas».

Es época de pedir deseos, pero así como en el césped siempre se muestra inconformista, fuera no solicita más de lo que ya tiene. ««Que nos deje como estamos. 2017 fue bueno y espero que no cambie demasiado».