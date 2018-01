S.D. Eibar Dmitrovic: «Estamos para competir con cualquiera, hay que aprovechar el momento» Dmitrovic en un entrenamiento el pasado mes de diciembre. / Morquecho «Vamos a luchar por conseguir los tres puntos», señala el guardameta del Eibar J.A. REMENTERIA Jueves, 11 enero 2018, 14:12

El portero armero Marko Dmitrovic considera que Eibar está para competir con cualquiera en este momento, "llevamos dos meses buenos, con buen nivel, ahora mismo estamos en disposición de competir con cualquiera". Estas palabras del internacional serbio a pocas horas vista de la visita del Atlético de Madrid a Ipurua (este sábado a las 18.30 horas) son el reflejo del estado de ánimo de los jugadores azulgrana. "Vamos a luchar y competir para intentar ganar, podemos hacerlo, si no podemos hacerlo, al final de los noventa minutos les daremos mano y les felicitaremos, pero en este momento estamos en situación de pensar en conseguir ganar o puntuar. Hemos de aprovechar el momento".

El equipo colchonero se presenta con bajas, Diego Costa, Savic y Gabi son fijas y se decanta la de Filipe Luis, "sabemos que cuenta con bajas pero el At. de Madrid tiene una plantilla de grandes jugadores y cualquiera que venga tiene calidad. Es un equipo fuerte a nivel de bloque pero también dispone de individualidades brillantes, es uno de los mejores equipos de la Liga y del mundo. Nosotros vamos a lo nuestro, a hacer nuestro juego ante un rival que tiene grandes virtudes pero que también tendrá sus debilidades que tenemos que aprovecharlas", apunta el guardameta azulgrana.

Dimitrovic confiesa no tener miedo y sí total confianza en su equipo, "ellos tienen jugadores destacados, uno de los mejores delanteros del mundo es Griezmann, pero todos son excelentes. No hay ninguna duda que vamos a luchar por conseguir los tres puntos que, creo, que podemos conseguirlos ahora mismo con nuestro estado de forma". En cuanto a luchar por estar en posiciones de Europa, el balcánico es claro, "nosotros solo pensamos en este partido y en la permanencia. Primero, no sé en cuánto tiempo conseguiremos la permanencia, pero una vez lograda podemos pensar en otros objetivos, pero no podemos distraernos en estas cosas, ahora At.de Madrid y seguir sumando".