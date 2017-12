S.D. Eibar Diop, atrapado en la crisis del Espanyol Diop, objeto de deseo del Eibar para reforzar su centro del campo. El Eibar quiere traerlo ya, pero en Cornellá no se deciden a dejarlo salir. Pese a que Quique Sánchez Flores no cuenta con él, el club periquito está dilatando la marcha del senegalés debido a que el puesto del técnico corre peligro LETIZIA GÓMEZ EIBAR Martes, 19 diciembre 2017, 12:15

El centrocampista del Espanyol Pape Diop (19 de marzo del 86, Senegal) es el jugador que encabeza la lista de preferencias del Eibar para reforzar su medular, pero se mantiene a la espera de que el club periquito le abra la puerta para que pueda salir en los próximos días. En Barcelona insisten en que el futbolista ya tiene las maletas preparadas para marcharse, pero fuentes consultadas por este periódico aseguran que las aguas bajan revueltas en Cornellá y que, pese a que la directiva acaba de ratificar su confianza en Quique Sánchez Flores, tampoco está tan claro que el técnico vaya a comerse las uvas con su puesto asegurado.

El entrenador españolista ya ha dejado claro que no cuenta con el jugador, puesto que apenas le ha concedido 400 minutos esta campaña. Diop empezó siendo titular, pero no ha vuelto a disputar un partido liguero desde que el pasado mes de octubre participara en la victoria de los catalanes sobre el Betis, aunque en aquella ocasión saltó en el tiempo de descuento para perder algunos minutos. El jugador no ve el momento de poder abandonar la ciudad Condal y está deseando firmar por otro equipo de LaLiga, aunque según indican fuentes cercanas al futbolista, el Eibar tiene la ventaja de contar con la presencia de José Luis Mendilibar, que le tuvo bajo su mando en el Levante en los compases iniciales de la temporada 2014-15.

Sin embargo, la delicada situación que atraviesa el Espanyol, decimosexto clasificado a solo cinco puntos del descenso, coartan las decisiones del club blanquiazul, que este viernes (21.30 h.) afronta un complicadísimo duelo en casa ante el Atlético de Madrid. Tampoco parece probable una fulminante destitución del preparador madrileño en caso de una derrota ante los colchoneros, pero los pitos hacia él tras la derrota sufrida en casa ante el Girona (0-1) hace dos semanas y las críticas surgidas tras el empate cedido en Las Palmas (2-2) cuando vencían por 0-2 al descanso denotan que el vaso de la paciencia de la afición está a punto de colmarse.

El entorno blanquiazul da por hecho que Sánchez Flores no va a cumplir el año y medio que le queda de contrato y, de hecho, ya han surgido las primeras informaciones que apuntan que el Espanyol ya tendría en la recámara al actual entrenador del Fulham, Slavisa Jokanovic, quien curiosamente fue sustituido por Quique en el Watford después de que el serbio no alcanzara un acuerdo de renovación después de lograr el ascenso a la Premier League.

El Eibar lo quiere ya

El Eibar suspira por tener al jugador en sus filas para cuando el equipo armero retome el trabajo a la vuelta de las vacaciones navideñas, por lo que va a esperar pacientemente a que el Espanyol dé su consentimiento a la salida de Diop, aunque lógicamente la entidad azulgrana tiene un plan B para conseguir cubrir la vacante de Fran Rico con un jugador de este mismo perfil, es decir, un medio posicional de corte defensivo y de físico poderoso, al que además, no le falta experiencia en la categoría.

Y es que Pape Diop es ya todo un veterano en el fútbol estatal. Tras recalar en el Nástic de Tarragona en el 2007 procedente del Rennes francés, ha acumulado más 200 partidos en Primera en equipos como Racing de Santander, Levante y Espanyol, y ha vestido la camiseta de Senegal en 21 ocasiones.

Dado que acaba contrato el próximo 30 de junio, los términos económicos de su contratación serían bastante favorables, lo que también supone un atractivo para otros equipos como el Málaga, que también se han lazando a la caza un futbolista que además, no ocuparía plaza de extracomunitario, porque tiene nacionalidad francesa.

Más dinero para fichar

Los nervios del Espanyol contrastan con la tranquilidad y la alegría que se respira ahora en Ipurua tras el triunfo sumado frente al Valencia, el cuarto en las cinco últimas jornadas. Las prisas por fichar se han mitigado tras la llegada de Orellana, pero la idea de contratar dos nuevos efectivos, en principio Diop y un central no solo se mantiene intacta sino que además se ha reforzado después de que la Liga haya concedido el permiso para que el tope salarial del Eibar ascienda de los 31,5 millones que tenía hasta ahora, a los 33 que puede alcanzar en el mercado invernal. Esto significa que el club dispone de tres millones a repartir entre tres jugadores.