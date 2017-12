S.D. Eibar Diop alarga sus vacaciones Los azulgranas vuelven hoy a Atxabalpe con Orellana pero sin Diop, que retrasa su incorporación a los entrenamientos. / FÉLIX MORQUECHO La del senegalés es la única baja que se espera hoy en la vuelta al trabajo del Eibar LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Viernes, 29 diciembre 2017, 08:37

La plantilla del Eibar tendrá que esperar unos días más para dar la bienvenida a Pape Diop, el último jugador en sumarse a la familia armera. Los dirigidos por José Luis Mendilibar están citados hoy (11.00 horas) en Atxabalpe para retomar los entrenamientos tras una semana de vacaciones navideñas, pero el senegalés cuenta con el permiso del club para ausentarse de este primer día de entrenamiento debido a que las gestiones de su fichaje le restaron días de descanso.

El anuncio de su incorporación se produjo a última hora del pasado viernes, 22 de diciembre, cuando sus nuevos compañeros ya disfrutaban de los días libres que se ganaron merecidamente tras completar ante el Girona una racha de cinco victorias en las seis últimas jornadas.

En la entidad azulgrana no han confirmado si participará en las sesiones que el técnico armero ha previsto para este fin de semana, pero dado que el lunes volverán a disponer de jornada de descanso, todo apunta a que el centrocampista procedente del Espanyol se incorporará el próximo martes, día en el que está previsto que se produzca su presentación oficial.

La de Diop es, salvo sorpresa, la única ausencia que se prevé en la vuelta al trabajo del equipo, toda vez que no parece probable que en las próximas horas se vaya a resolver el capítulo de salidas que queda pendiente en el conjunto azulgrana.

Los rumores sobre la marcha de Alejandro Gálvez y Christian Rivera siguen sin concretarse, pero van tomando su forma definitiva. Según ha podido saber este periódico, el central granadino ha descartado todas las opciones para centrarse en cerrar una cesión al Las Palmas, que podría incluir una opción de compra, por lo que el andaluz volvería a Eibar para empaquetar sus cosas y despedirse de los que han sido sus compañeros desde que fichó por el conjunto eibarrés hace año y medio procedente del Werder Bremen alemán.

A diferencia de otras temporadas, el Eibar no ha querido esperar a la apertura oficial de la ventana de incorporaciones invernales para mover ficha. Las experiencias no han sido demasiado satisfactorias en este apartado en el pasado reciente, por lo que en las oficinas de Ipurua han tirado de premura para evitar contratiempos de última hora. Y lo ha hecho por partida doble.

También pueden ser las últimas horas en Ipurua de Christian Rivera, al que le ha surgido una nueva 'novia' con la que bailar para lo que resta de temporada. Al ya conocido interés del Cádiz y del Oviedo, se suma ahora la posibilidad de que el joven asturiano juegue cedido en el Barcelona B, donde coincidiría con el eibarrés Iñigo Ruiz de Galarreta y el realista Concha.

El filial del Barcelona está pasando serios apuros en su lucha por mantenerse en la categoría de plata, una situación que sin duda curtiría al gijonés de cara a su regreso al Eibar el próximo verano, puesto que aún le quedará un año más de contrato por cumplir.

Club precavido vale por dos

A diferencia de lo ocurrido en temporadas anteriores, el Eibar se ha querido curar en salud y no ha querido esperar a la apertura oficial del mercado invernal para llevar a cabo los planes previstos. Las negativas experiencias vividas les han enseñado que un club precavido vale por dos y han tomado la iniciativa para evitar errores que dejaron muy mal sabor de boca por estos lares.

Ni se puede ni se debe olvidar lo ocurrido con el fallido fichaje de Rafa Páez en el mercado de invierno de la temporada 14/15. El Eibar peleó sobre la hora para cerrar la llegada del central cedido por el Liverpool, llamado a suplir la repentina marcha de Raúl Albentosa al Derby County, pero el tránsfer se envió fuera de tiempo y tanto su inscripción como los posteriores recursos del club armero fueron rechazados.

La jugada se volvió a repetir solo un año después, en esta ocasión con Kike García como protagonista. La entidad azulgrana apuró tanto las negociaciones de la contratación del conquense que para cuando se cerró el acuerdo con el Middlesbrough inglés se quedaron sin tiempo para tramitar su ficha por solo 60 segundos.

Con la lección aprendida, la dirección deportiva no ha dejado sus deberes para más tarde y ya tiene atados a dos de los tres fichajes que se ha planteado realizar, no solo para lo que resta de campeonato, sino más bien con la vista puesta en la próxima campaña y teniendo muy presentes las bajas que se van a producir al término de la Liga. La contratación del chileno Fabián Orellana se oficializó el 28 de noviembre y lleva ya entrenando con el plantel desde principios de este mes, mientras que el segundo fichaje armero, el senegalés Pape Diop, no podrá ser inscrito hasta que se libere una ficha.