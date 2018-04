Un derbi «atractivo» para volver a la senda victoriosa

El Eibar echa de menos el dulce sabor de la victoria tras cinco jornadas consecutivas sin llevarse un triunfo a la boca y José Luis Mendilibar cree que el derbi ante el Alavés puede ser una ocasión propicia, que no sencilla, para conseguirlo.

Con Europa ya lejos del alcance, su objetivo sigue siendo «terminar lo más arriba posible», aunque lamenta que el hecho de haber asegurado la salvación con muchas semanas de antelación no sea debidamente reconocido. «Parece que cumples objetivos y todo lo demás no importa. Nos hemos acostumbrado a que si los puntos no valen para una clasificación, para ganar algo, no tienen importancia y no es así. La idea es competir cada partido».

Y el del domingo para él es «un partido atractivo» ante un rival que está «haciendo las cosas bien» después de haber padecido muchos apuros clasificatorios. «En la primera vuelta estaban cabizbajos, mal, y ahora han librado la categoría», subraya. «Nosotros, en cambio, tenemos la necesidad de vencer», añade.

Ganar un derbi siempre es un aliciente y más si tiene lugar en Ipurua, por lo que tiene claro que a su equipo no le faltará ni un ápice de motivación. «Somos diferentes en casa o fuera. En Ipurua el equipo va arriba, aprieta, juega, somete al rival. Fuera nos cuesta más, especialmente si nos marcan antes. Aquí aun no habiendo ganado, como ante la Real, el primer tiempo fue bueno. No tengo miedo de que nos falte motivación».

Abelardo, por su parte, quiere aprovechar el buen momento de su equipo para seguir sumando y. de paso, acabar con la racha de derrotas de su equipo en los derbis de esta temporada. «El hecho de que sea un derbi me parece muy bien, pero lo considero un partido más, porque son tres puntos iguales que frente al Girona».