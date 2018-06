«Debemos estar en la mesa que decide sobre el fútbol guipuzcoano»

En pleno debate interno sobre la conveniencia o no de una ciudad deportiva, y de puertas afuera sobre el convenio de colaboración con la Real en materia de cantera, Garagarza recuerda que el Eibar da formación a más de 400 chicos y chicas -«más que la Real», recalca-, que necesitan unas instalaciones de calidad.

- Aún no se ha colocado la primera piedra de la ciudad deportiva y ya hay más debate que ilusión...

- Yo soy un técnico al que le encargaron hacer un diseño y expuse la necesidad, entre otras, de contar con al menos cuatro campos para cubrir las necesidades del primer equipo y la cantera. Me parecería una pena dejar escapar esta oportunidad de dejar un legado cuando tenemos capacidad económica para hacerlo.

- Su defensa de los cuatro campos tiene una explicación lógica, pero ¿cómo conjugar eso con el deseo de la gente de que se ubique en Eibar?

- No me corresponde a mí valorar eso. Lo ideal sería tener unas instalaciones incluso con más campos, porque el Eibar tiene más niños en su seno que la Real Sociedad, por ejemplo, porque ellos no tienen escuela de fútbol y nosotros tenemos una con más de 168 txikis. A la Real ese trabajo se lo hacen otros clubes. El primer equipo de la Real es infantil txiki y nosotros tenemos dos equipos alevines y todos los alumnos de la escuela. Movemos un volumen superior a 400 chicos y chicas. Y vamos a ampliar el número de equipos con otro juvenil y dos equipos femeninos.

- ¿Hay visos de firmar un convenio con la Real ?

- Yo entiendo que no. Estamos en un punto de impasse. En su día planteamos nuestras condiciones respecto al fútbol base y pasó un tiempo y no hubo respuesta. Se llevó a cabo una reunión en febrero y volvimos a entregar nuestro informe. Seguimos esperando respuesta.

- ¿Qué pide el Eibar?

- El convenio que había era un modelo estándar para todos los clubes guipuzcoanos, con la Real a la cabeza. Era un modelo unificado: posibilidad de firmar jugadores y que te puedan compensar con un porcentaje. No se ajustaba a nuestra realidad. Ni por ser equipo de Primera ni por lo que invertimos en la cantera, que alcanza un 2% del presupuesto. Queremos un diseño diferente al del resto de clubes.

- ¿...?

- Hay dos aspectos, uno entre la Real y el Eibar, y luego está la Diputación. Creemos que el Eibar debería estar en la mesa en la que se decide el modelo del fútbol guipuzcoano. Creemos que nos hemos ganado el derecho y el respeto de estar en esa mesa con la Real de igual a igual.