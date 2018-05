Eibar Dani García pide perdón porque el equipo no saludó a su afición Dani García, en una imagen de archivo. / MORQUECHO L. G. EIBAR Martes, 1 mayo 2018, 16:22

El Eibar no estuvo solo en Mestalla, pero ninguno de los jugadores azulgranas tuvo el detalle de acercarse a la zona en la que estaban situados para saludarles y agradecer el esfuerzo de haber viajado hasta allí para apoyarles. No es la primera vez que ocurre ya que son ya varias las semanas en las que los seguidores armeros que acuden a los desplazamientos vienen quejándose de esta situación. Son pocos, pero muy fieles, y no piden más que un saludo de reconocimiento que tampoco cuesta nada hacer.

Estas quejas no han caído en saco roto y ayer mismo Dani García, recuperado del pelotazo en la cabeza que le dejó aturdido y le obligó a pedir el cambio en el inicio de la segunda mitad, hizo honor a sus galones de capitán al pedir disculpas por ello en su cuenta personal de twitter. «Ayer no estaba en condiciones y se me pasó decir al equipo que diese las gracias a la aficion por el apoyo recibido. Como siempre, os lo agradecemos tanto fuera como en casa. De parte de toda la plantilla, os pedimos perdón y os agradecemos todo el apoyo que nos dais».

El de Zumarraga también protagonizó otra de las anécdotas del partido al querer ceder a Pedro León el honor de portar el brazalete de capitán. Sin embargo, el murciano entendió que debía ser Kike García quien lo luciera por su mayor veteranía en el club, aunque el conquense no es el que más tiempo lleva en el club entre los que estaban sobre el césped, sino Takashi Inui, fichado en 2015.