Dani García no desvela su futuro en su anunciada despedida del Eibar Dani García se ha emocionado durante la rueda de prensa «Me quedo con los ascensos y con los grandes compañeros que he tenido», afirma el capitán del conjunto armero J. A. REMENTERIA Eibar Jueves, 10 mayo 2018, 14:49

El capitán Dani García ha anunciado que deja el Eibar después de seis temporadas, pero no desveló cuál será su futuro, todo apunta que emprenderá el mismo camino que su compañero Ander Capa en el Athletic de Bilbao; los dos son superviviente del Eibar que ascendió con Gaizka Garitano de Segunda B a Segunda y de Segunda a Primera. El de Zumarraga llego cedido de la Real Sociedad en la campaña 2012/2013 y al término de la 2013/2014 se desvinculó del club realista. Dani García se va libre, acaba contrato en junio.

Dani García se ha despedido en una rueda de prensa entre lágrimas, con un nudo en la garganta en presencia de la presidenta Amaia Gorostiza, media docena de consejeros y compañeros. «Me quedo con los ascensos, he disfrutado en el Eibar, le debo mucho a este club, ahora mismo estoy con una pena interior grande, son muchos recuerdos maravillosos con grandes compañeros que he tenido a lo largo de estos años, he crecido como jugador y persona«, señalaba el capitán.

«No voy a desvelar mi futuro porque ahora mismo quedan dos jornadas por disputar y vamos a luchar por ganar y quedar en lo más alto», apuntaba. Mañana va a hablar Ander Capa que también se despide, el portualujo ya hizo público junto al Eibar su marcha al Athletic con un pago de tres millones de euros y acabar la temporada en el Eibar.