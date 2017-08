Dani García: «Hay una gran rivalidad con nuestros vecinos, pero muy sana»

Es el único integrante del plantel junto a Ander Capa que vivió el ascenso del equipo de Segunda B a Primera y uno de los ocho que portaron la L de novato en la categoría hacer tres veranos. Ahora, con el poso que le han dado estas campañas, sabe que por muy especial que resulte disputar un nuevo derbi (el domingo a las 18.15 horas, contra el Atlhetic en Ipurua), no pierde la ocasión de recalcar que el Eibar tiene que luchar al máximo por cada punto en juego, porque el objetivo y la lucha es la misma de siempre, la permanencia. Y ya está tres puntos más cerca tras estrenarse con un triunfo en Málaga (0-1).

- El de Málaga fue un comienzo esperanzador.

- Siempre que empiezas ganando y más fuera da alegría. Empezar bien es mejor para coger confianza e ir sumando puntos que nos acerquen a nuestro objetivo. Lo que cuenta de verdad son los puntos del final. Lo importante es tener regularidad.

- Fue un partido muy completo, en el que conseguisteis que dos excompañeros de la calidad de Adrián y Borja Bastón pasaran desapercibidos.

- Aunque quizás destacó más el juego ofensivo, lo cierto es que hicimos un gran trabajo defensivo. Sabíamos que tenían jugadores de mucha calidad, con facilidad para hacer gol y supimos mantenerles lejos de la portería. Adrián no jugó tan arriba como solía hacerlo aquí y no pisó el área.

- El equipo afrontó la primera jornada con muchas bajas y no se notó.

- Lo que se busca con la competitividad es precisamente eso, que cuando falte se note lo menos posible. La gente que debutó hizo un gran trabajo y habla muy bien de ellos.

- Cinco de ellos titulares y el sexto debutó en la segunda mitad y el estilo sigue siendo el mismo.

- Han tenido un mes y algo para ver el juego y las ideas que quiere implantar el entrenador. La pretemporada ha estado muy enfocada a eso y se han acostumbrado bien al trabajo. Lo que no vamos a hacer es cambiar el estilo, porque estamos muy cómodos.

- El domingo llega el primer partido en casa, nada menos que ante el Athletic.

- Es normal que estemos contentos porque ya hemos conseguido los tres primeros puntos, pero sabemos lo complicados que van a ser todos los partidos. Está claro que vamos a tener que hacer un partido muy completo para poder puntuar.

- ¿Qué derbi espera?

- Parecido a otros años, intenso y bonito para los jugadores y las aficiones. Estamos muy cerca y hay una gran rivalidad con nuestros vecinos, pero siempre muy sana.

- De una u otra manera tiene que notarse que los rojiblancos vienen de jugar cuatro partidos más y además de nivel europeo.

- Ya están acostumbrados. Llevan mucho tiempo jugando Europa, Liga y Copa y siempre a buen nivel. Llevan más tiempo de trabajo que nosotros y, por tanto, pueden estar más rodados, pero desde luego el cansancio no se debería notar porque acabamos de empezar.

- Es un Athletic sin apenas variaciones.

- Si tienes un gran equipo y funciona porque no haya fichajes no debe pasar nada. Es un grupo muy compacto, que llevan tiempo jugando juntos y están muy compenetrados. Es verdad que tienen un mercado más limitado, pero no es nada nuevo, conviven siempre con esa situación.

- Este año Ipurua se antoja más importante si cabe, porque los rivales que esperan visita armera en el futuro más cercano son Sevilla, Barcelona, Villarreal, Real Madrid y Real Sociedad. ¡Ahí es nada!

- Sabemos que tenemos un calendario complicado fuera de casa en la primera vuelta. Desde el principio he dicho que hay que hacerse lo más fuerte posible en casa, porque fuera será difícil. De ahí la alegría que demostramos en Málaga, porque sabíamos que era clave ganar allí, porque luego nos esperan salidas complicadas.

- Además de los que ya estaban, la llegada del Levante, Getafe y el Girona, adquirido por el Manchester City, han incrementado el nivel.

- Y porque todos se han reforzado mucho. Por eso, tenemos que tener muy claro que habrá unos 12 equipos que vayan a luchar por evitar el descenso y que es probable que estemos entre ellos. Nuestra única prioridad es pelear por no bajar.

- Desde fuera se divisa un equipo compacto, con muchas alternativas. ¿Cómo lo ve el capitán?

- Parecido al de los últimos años. Haya bajas o fichajes lo importante del Eibar es que es un equipo y que está muy unido. Solo espero que esta temporada nos vaya tan bien como otros años en ese sentido y que mantengamos esa unidad que nos hace fuertes.

- Solo ha habido seis fichajes. ¿Bueno, malo o regular?

- No me parecen pocos fichajes.

- La mitad que el año pasado.

- Quien debe valorar eso es Mendi, pero creo que cuanta más gente del bloque se quede, y más si han dado un buen rendimiento, mejor.

- Falta un central que se está haciendo de rogar. ¿Inquieta que tarde?

- Ese ya es terreno de Fran, con lo mío ya tengo bastante. Nosotros no estamos ni nerviosos ni nada.

- Al menos los que han llegado aquí se han integrado rápido.

- Coger la idea de Mendi teniendo hábitos de otros entrenadores es difícil. Al principio cuesta un poco y hay que incidir mucho en las mismas cosas, pero han ido cogiendo bien los conceptos y ya están totalmente acoplados.

- ¿Cuál es el secreto?

- Como llevo muchos años aquí lo veo normal. Tenemos un grupo muy bueno, que acoge de maravilla a los que viene y que les hace sentirse a gusto desde el principio. Nos llevamos bien. Tenemos una gran competitividad sin malos rollos.

- Y con todo, Garagarza dijo que la mejor noticia para el club es que el capitán se quedara.

- Le agradezco que lo diga. Siempre es bueno que hablen bien de uno.

- Es su último año de contrato, ¿el de su explosión definitiva?

- No creo que tenga que explotar. Llevo cuatro años en Primera en los que he dado un buen nivel. He intentado ser lo más regular posible. No tiene nada que ver con el hecho de que termine contrato. No quiero hablar de mi renovación.

- Ayer se cumplieron tres años del gol de Javi Lara a la Real, el primero de la historia del Eibar en esta categoría. ¿Cómo lo recuerda?

- Recuerdo la ilusión con la que vivimos el debut en la categoría y lo nerviosos que estábamos. Y por supuesto, recuerdo que conseguimos nuestra primera victoria.

- Ha vivido las tres temporadas anteriores. ¿Qué espera de ésta?

- Lo mismo que en los anteriores. Luchar por la permanencia, que se vea a un Eibar con identidad y disfrutar.

- Las cosas siempre han ido de cara. ¿Está el equipo y la afición armera preparada para sufrir?

- Yo estoy seguro de que sí. Venimos del barro y estando bien o mal sé que estarán con nosotros. Disfrutarán más si ganamos, pero no nos dejarán de lado.

- Ya que no quiere hablar de renovaciones, le daré la vuelta a la última pregunta. ¿Se ve convirtiéndose en una especie de Xavi en el Barcelona, es decir, retirándose aquí?

- No me veo tan bueno como Xavi. Mirar al futuro ahora no vale de nada. Lo que quiero es hacer un gran año.