Cruce de carteles humorísticos entre pepineros y armeros Jueves, 14 septiembre 2017, 07:15

El Eibar ha recurrido al humor para dar la bienvenida al Leganés, famoso precisamente por los originales carteles que publica para anunciar sus partidos. Bajo el lema «¡Aiba! Que viene el Lega!», el club armero ha lanzado un tuit acompañado por una imagen en la que se ve a dos muñecos de la conocida casa de juguetes 'Lego' tronzando un pepino, el apodo de los blanquizules. La respuesta no se hizo esperar y con más humor aún si cabe, publicó «Con sierra ¿en serio? No lo tenemos tan duro. Eso sí, no os olvidéis del aceite y la sal. ¡Nos vemos en Ipurua!». El cruce de tuits fue Trending Topic.