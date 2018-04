S.D. Eibar Convocatoria del Eibar ante el Espanyol: Charles, Jovanovic y Angel López, novedades Charles forma parte de la convocatoria para el partido entre el Eibar y el Espanyol. / Morquecho El Eibar tiene como principal objetivo lograr los tres puntos en el partido ante el Espanyol J.A. REMENTERIA Martes, 17 abril 2018, 14:44

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, se lleva al delantero Charles, al defensa Jovanovic y al mediocampista del filial CD.Vitoria Angel López, como principales novedades en la convocatoria para jugar este miércoles a las 19.30 horas en el RDCE Stadium ante el Espanyol.

El ariete brasileño Charles se muestra en disposición de jugar, es la gran sorpresa porque, en un principio, se estimaba que era baja entre 4 y 6 semanas tras una rotura de dos costillas hace tres semanas ante la Real Sociedad. «El jugador nos ha dicho que está para ayudarnos, que está bien. Le he preguntado si está para competir y ha contestado que sí. Ha entrenado las dos últimas jornadas con el grupo, si hubiéramos estado todos quizá habríamos esperado una semana más, pero tal y como estamos hemos apostado por llevarlo en esta ocasión», afirma el preparador armero.

Otra de las notas llamativas es la presencia del central serbio Jovanovic, jugador que no ha entrado en ningún convocatoria hasta la fecha. Este jugador llegó en enero, en el mercado de invierno, cedido por el Girondins de Burdeos.

En la expedición azulgrana no se encuentran ni Orellana, con molestias, ni el japonés Inui; tampoco viajan por lesión ni los centrales Ramis y Arbilla. «Cuesta ganar, pero vamos a intentar complicar las cosas al Espanyol y sacar los tres puntos. A ver si no damos facilidades al rival. Creo que el que marque primero tendrá muchas opciones de ganar, tal y como estamos los dos equipos. Ellos no están metiendo goles, nosotros tampoco. Es un buen equipo el Espanyol, intentará ganarnos para estar más cerca de Europa que era uno de sus objetivos iniciales. Intentaremos sumar tres puntos y romper la dinámica que llevamos en las últimas jornadas», remarca el entrenador del Eibar.

Mendilibar se congratula por la renovación de Pedro León para dos años con el Eibar, «es un gran jugador para el club, me alegro mucho».

La expedición armera está formada por Riesgo, Dimitrovic, Cote, Juncá, Capa, Rubén Peña, Paulo, Jovanovic, Lombán, Dani, Escalante, Diop, Pedro León, Alejo, Kike García, Jordán, Charles y Angel López.