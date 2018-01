S.D. Eibar Mendilibar: «Estoy contento con la segunda parte» Mendilibar, en el área técnica y visiblemente contrariado ayer sobre el verde de Ipurua. / MORQUECHO El entrenador del Eibar apuntó que «no podemos salir al campo recelosos y temerosos como en la primera parte» ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Domingo, 14 enero 2018, 09:58

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar se mostró descontento con el inicio del partido por parte de sus hombres, pero más contento cuando habló de la segunda fase. «No hemos empezado muy bien y en un contragolpe nos han metido un gol. Tienen buenos jugadores, pero después, se han cerrado, y en la segunda parte hemos jugado bien, pero no hemos aprovechado las ocasiones».

El técnico azulgrana no entendía por qué en la segunda parte no habían jugado tan bien como en la primera. «Les he dicho en el descanso a mis jugadores que hemos salido muy mal y que había que mejorar».

Por ello, para Mendilibar, la clave del partido estuvo en la ineficacia de la primera parte que mostró su equipo y que fue bien aprovechado por el equipo madrileño para marcar su único gol « No podemos salir recelosos y temerosos como en la primera media hora. Eso les he dicho. Tenemos que ir a por ellos ganando segundas jugadas, en campo contrario y no en el nuestro. Nos han ganado en segunda jugadas que nos han hecho mucho daño».

Lo mejor, los remates

En cuanto al resultado si fue justo o no, dijo el técnico de Zaldibar que «la justicia en el fútbol no son ocasiones, ni tener el balón, ni los córners que sacas. Al final ha habido un gol. Me conformo con los remates aunque también es verdad que nos hemos topado con el portero contrario. Hemos rematado y ganado segundas jugadas, con una idea de finalizar las ocasiones, pero sin acierto final. Ellos tienen un gran equipo y el portero ha sacado balones de mucho peligro».

Sobre el penalti, dijo Mendilibar que «no me gusta hablar de si hubo penalti o amonestación o falta. Cuesta decir si hubo algún penalti. El arbitro es el que tiene que ordenarlo». Justificó la entrada de Orellana, «para que Ander Capa pudiera entrar por banda y hacer centros, una vez que Lucas le había marcado muy bien a Iván Alejo».

Reconoció que su equipo acabó un tanto cansado de la presión ejercida sobre los colchoneros. «Sí. A Capa y Ramis les he visto un tanto cansados del esfuerzo realizado». Sintió pena «por haber perdido una oportunidad de ganar al Atlético de Madrid. Habrá que esperar a la próxima temporada», una vez que en la ilusión del Eibar está también la de ganar a un 'grande', tras cuatro años de derrotas seguidas contra los colchoneros en Primera.

También temió por el 0-2, con los contragolpes que realizaban. «Hemos tenido el balón, pero eso no es nada grande. Ellos te dejan hacer eso. Ponen dos líneas de 4 o 5 hombres y se caracterizan por salir rápido. Hemos estado vivos hasta el final, pero nos podían haber hecho el 0-2».

Buena primera vuelta

Pese a la derrota, el Eibar finaliza una primera vuelta excelente. Mendilibar hizo una valoración positiva. «Tenemos 27 puntos y tengo que decir que en los primeros ocho encuentros estuvimos muy mal, donde hicimos 8 puntos y en la segunda fase hemos hecho 19 puntos, con un buen juego que nos ha dado buena puntuación».