S.D Eibar «No estoy contento con este partido» Morquecho Mendilibar consideró que Las Palmas «ha estado mejor, pero en una buena jugada hemos hecho el gol» ALBERTO ECHALUCE Domingo, 13 mayo 2018, 08:49

La victoria por la mínima del Eibar sobre la UD Las Palmas era valorada por el técnico armero José Luis Mendilibar como «un partido malo por que no hemos hecho nuestro juego y hemos estado mal. En una jugada buena hemos hecho el gol», al tiempo que señaló que «así es el fútbol. Ellos han estado mejor, pero la victoria se ha decantado de nuestro lado».

En un partido de muchas sensaciones y sentimientos, y con la permanencia conseguida hace muchos partidos, el técnico de Zaldibar dijo que «no estoy contento con este partido. No estoy satisfecho. El contrario ha jugado más que nosotros y no pudimos hacer nada y no hemos podido jugar bien. Creo que ellos han jugado bien y nos han creado mucho peligro». No justificó que fuera el último partido en casa de la temporada para hacer ese juego. «Ellos también no tenían nada que ganar o perder, pero han sido mejores que nosotros», dijo el entrenador armero.

Asimismo el entrenador de Ipurua apuntó que «hemos cumplido la temporada con una buena posición en la mitad de la tabla. Empezamos mal y después nos recuperamos. Ahora adelantamos una posición y seguimos ganando partidos. Creo que era importante seguir sumando. Eso es lo mejor».

Sobre la lesión del centrocampista Diop dijo que «parece que es un esguince. Él estaba sonriente y esto es significativo. No tenía mucha preocupación». En cuanto a los cambios, «la entrada de Escalante por Diop era obligada. Con Arbilla por Pablo he pensado que no estábamos bien con el balón. He tratado de dar más seguridad porque parecía que entre nosotros éramos enemigos. Y, subiendo a Rubén Peña he querido dar más profundidad al ataque».

Destacó la labor del Dmitrovic, «manteniendo la portería a cero. Está seguro. Nos ha dado los tres puntos, pero para eso están los porteros».

También tuvo palabras para la afición armera. «Es muy agradecida y no pide nada del otro mundo. Nos pide la permanencia únicamente y seguir ahí». En cuanto a los jugadores que se despedían, dijo que «Dani ha jugado más con el rival que con nosotros. Dani se notaba cómo estaba. Era su último partido y ha sido una buena despedida. Espero que ellos se lleven un buen recuerdo de la afición y de nosotros también».

«No aprovechamos nada»

El entrenador canario, Paco Jémez, declaró que «los rivales tienen que hacer pocas ocasiones para hacer gol, y todo esto genera mucho impotencia porque tratamos de ir arriba y no aprovechamos nada. Desde hace unas semanas pasamos la misma cantinela, como el otro día frente al Getafe, y hoy también la falta de serenidad ha terminado por hacernos mucho daño».