Charles Dias: «Quiero ganar con goles de cualquiera y luego ya le desearé suerte al Málaga» Charles, el máximo goleador azulgrana con seis tantos, posa sonriente en Atxabalpe a la espera del partido ante el equipo del que llegó. Jugador de la S.D. Eibar El brasileño, que estrenó su cuenta anotadora ante su ex equipo, afronta la llegada de los boquerones «como un partido más»

Hace ya 14 años que Charles Dias (Brasil, 33 años) llegó al fútbol español de la mano del Pontevedra, y aunque marcar goles ha sido una constante en su vida, es aquí en el Eibar donde está viviendo una de sus etapas más productivas. Estrenó su cuenta con un tanto ante el equipo que no le quiso renovar y no va a pedir perdón si es que se apunta su séptimo tanto ante sus excompañeros.

- ¿Qué siente al tener que recibir a un Málaga en una situación tan desesperada?

- Es otro partido más. Yo estoy en el Eibar y me debo a este equipo. He pasado allí dos años muy buenos en todos los niveles. Dejé muchos amigos, pero esto es el fútbol. Veré a mis compañeros e intentaré ganarles porque nosotros también nos estamos jugando mucho.

«Europa es algo muy lejano cuando ni siquiera hemos sellado la permanencia»

- Ya demostró con su primer gol en La Rosaleda que los sentimientos se quedan en el vestuario.

- Nuestra obligación es jugar para ganar y como delantero que soy intentar marcar. Allí lo conseguí y trataré de hacerlo aquí también. Queremos conseguir la permanencia cuanto antes. Da igual si marco yo u otro, lo importante es que el equipo gane y se acerque un poquito más hacia su objetivo.

- Su ex equipo solo ha marcado 13 goles. ¿Cree que le echan de menos?

- No sé. Yo estoy centrado aquí y estoy muy feliz. Ellos tienen sus problemas y no voy a valorarlos.

- Tras una vuelta entera inmersos en una crisis, finalmente han cambiado de entrenador. ¿Espera a un rival muy diferente?

- Es muy pronto para que se note, pero un cambio de entrenador siempre te da algo para querer hacer las cosas bien. Nosotros, como siempre, saldremos a tratar de hacer bien lo que sabemos, sin pensar demasiado en el rival.

- Aquí se pasaron apuros similares, pero ahora se ve como algo lejano. ¿Qué ha provocado esa transformación?

- Han cambiado muchas cosas. Tras un inicio duro marcado por las lesiones, hemos dado con la tecla y estamos jugando muy bien tanto en casa como fuera. Tenemos que seguir en esta línea.

- Seis goles en 16 partidos, 11 de ellos como titular. ¿Satisfecho con su rendimiento?

- Por supuesto, pero uno siempre quiere mejorar y yo seguiré trabajando como hasta ahora para conseguirlo. El equipo está muy bien y eso es lo importante, no que yo me sienta bien o no.

- ¿Cree que el esquema de juego que utiliza Mendilibar, con dos delanteros específicos, le beneficia?

- No lo sé. El míster tiene su táctica y él cree que es la mejor para el Eibar. Nosotros estamos muy a gusto y vamos a intentar seguir remando juntos para continuar sumando.

- 11 puntos respecto al descenso. ¿Se puede empezar a soñar?

- Nuestro objetivo es la permanencia y tenemos que ir partido a partido hasta conseguirla. Europa es algo muy lejano cuando ni siquiera hemos sellado la salvación.

- Diop y Orellana han generado una competencia feroz en la zona ofensiva. ¿Inquieta?

- Orellana y Pape son jugadores muy experimentados, que conocen la Primera a la perfección y siempre es bueno tener jugadores como ellos. La competencia es muy grande, pero eso propicia que todos nos esforcemos al máximo y que el que juega lo haga bien y el que sale del banquillo también.

- El Eibar es el sexto equipo en el que milita desde que llegó al fútbol español en el 2004. ¿En qué se diferencia este club del resto?

- Es un equipo muy humilde y familiar. Aquí conocemos a todos los trabajadores del club, desde el que cuida el césped hasta la presidenta. Se están haciendo las cosas muy bien tanto en dentro del campo como en los despachos y estoy convencido de que el club va a crecer mucho.

- ¿Y qué opina de la afición?

- Hay que quitarse el sombreo ante ellos. Son los 5.000 de siempre pero aprietan muchísimo. He venido aquí en varias ocasiones a jugar contra el Eibar y siempre se siente la presión de una grada volcada con su equipo. Parece un tópico decirlo, pero lo cierto es que ayudan mucho y todos los jugadores lo agradecemos.

- Fichó por una temporada. ¿Se ve aquí el año que viene?

- Todavía es muy pronto para saber qué pasará. Estoy jugando y marcando goles, y si el club quiere que me quiere, ya hablaremos.

- ¿Qué resultado le gustaría ver en el marcador el lunes?

- El resultado no me importa, lo que quiero es ganar con goles de cualquiera, y luego ya le desearé toda la suerte del mundo al Málaga.