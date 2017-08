S.D. Eibar Charles afirma que el «el equipo llega bien» para afrontar el primer encuentro en Málaga 02:16 Charles, en Atxabalpe. / MORQUECHO El delantero armero, que se enfrenta a su exequipo, confía en el trabajo realizado a lo largo de la pretemporada J.A. REMENTERIA Eibar Jueves, 17 agosto 2017, 17:03

La S.D Eibar ultima su prepación para afrontar el lunes, a las 22.00 horas, su primer compromiso liguero ante el Málaga en La Rosaleda. Los armeros están con ilusión y confianza. El delantero Charles Dias de Oliveira, que jugó en el Málaga las dos últimas temporadas, afirma que el partido en La Rosaleda será 'especial' porque “he disfrutado mucho en Málaga”.

Charles, que es uno de los fichajes del nuevo proyecto armero, destaca que “cuando se juega contra un ex equipo es algo muy bonito. Es en La Rosaleda, un campo que he disfrutado mucho y siempre es bonito volver. Es un día especial para mi por jugar contra tus ex compañeros y ver a tu ex afición. Creo que me recibirán bien. No he hecho nada malo y en estos dos años he estado bastante bien allí”.

Sobre la pretemporada de la S.D Eibar, Charles ha dicho que ha sido “bastante buena” y enfatiza que “hemos tenido bastantes partidos contra equipos importantes y creo que hemos dado el nivel que el mister esperaba. Son entrenamientos, lo que vale es a partir del lunes, que es cuando hay que estar a tope y no se puede fallar. El equipo llega muy bien. Tenemos algunas bajas importantes pero estamos muy bien para afrontar este comienzo de liga. Lo importante es que el equipo dé buena imagen y consiga el objetivo, que es ganar o por lo menos no perder”.