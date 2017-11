S. D. Eibar Charles admite que el equipo tiene una inyección de moral para jugar el derbi ante el Alavés «El Alavés es un gran equipo, pero si hacemos bien lo que tenemos que hacer podemos regresar con algo positivo» J. A. REMENTERIA. Eibar Jueves, 23 noviembre 2017, 17:03

El delantero Charles admite que la victoria ante el Betis ha servido para inyectar alegría y moral a todo el colectivo del Eibar, justo en vísperas de jugar el derbi frente al Alavés (este sábado en Mendizorrotza a las 13.00 horas). Charles, que marcó dos goles e hizo un gran partido ante el Betis, no quiere personalizar su éxito, aunque admite que se muestra satisfecho, «solo hacer falta ver mi cara de alegría y la del resto de mis compañeros en estos últimos entrenamientos. Es un logro de todo el colectivo. El triunfo ante el Betis fue producto del juego bien hecho, era una victoria que necesitábamos, llevábamos tiempo sin conseguir ganar y, por fin, lo hicimos ante un gran rival. Nosotros jugamos bien e hicimos que el Betis no tuviera su partido».

El brasileño considera que el fútbol estaba siendo injusto con el Eibar y que, ante el Betis, se reivindicó el equipo, «el lunes hemos jugado contra un grandísimo equipo. No es que el Betis haya jugado mal, el Eibar ha hecho muy bien las cosas para que el partido saliese como salió. Hay que dar mérito a mis compañeros y creo que ésta es la línea a seguir. Es una semana buena para afrontar este derbi. El delantero vive de los goles pero para mí no es todo. Hay delanteros que meten muchos goles pero eso no es todo. El delantero necesita hacer muchas más cosas buenas como ayudar al equipo en defensa, hacer bien la presión… y el lunes nos ha salido todo. Hemos hecho lo que quería el míster. Los goles fueron por el trabajo que estábamos haciendo».

Respecto al Alavés, Charles considera que tiene un equipo competitivo, «el Alavés es un gran equipo, el año pasado ha hecho las cosas muy bien, con una final de Copa. No es mal equipo para nada. Le he visto muchos partidos, hace las cosas bien pero no está teniendo suerte. Cuando te metes ahí abajo, es complicadísimo. Juegan en casa y van a salir con todo. El Alavés tiene buenos jugadores, se está jugando mucho en este derbi, va a ser un partido complicado, pero si nosotros hacemos bien lo que tenemos que hacer podemos tener opciones de regresar con algo positivo. Más que por ellos, me preocupo por mi equipo».