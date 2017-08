Calavera saldrá cedido al Sporting tras ampliar un año su contrato

Jordi Calavera prepara ya las maletas para buscar casa en Gijón, el destino elegido para que el tarraconense cumpla su segunda temporada consecutiva como cedido. Pese a que el Nástic se había postulado como el principal candidato para acoger al joven lateral, finalmente el Eibar y el jugador se han decantado por el Sporting de Gijón, donde aspira a ser titular y ayudar al equipo asturiano en su empeño por retornar a Primera. El acuerdo es un hecho, pero aún se esperará unos días para anunciarlo, aunque ya se puede avanzar que el club armero está ultimando los detalles para ampliar un año más su contrato hasta junio del 2020.

El joven catalán de 22 años es el candidato a suplir a Ander Capa cuando el vínculo del portugalujo con la entidad azulgrana termine el próximo verano, pero ahora mismo Mendilibar no le encontraba sitio en el equipo. Con el propio Capa y Arbilla en el flanco derecho, Calavera era consciente de que no iba a disponer de muchos minutos y todos se han sentado para buscar la mejor solución posible.

Había muchos candidatos, alguno de ellos incluso de LaLiga, pero lógicamente, el Eibar no podía permitirse el lujo de reforzar a la competencia y se ha inclinado por tenerle relativamente cerca para seguir una progresión que en el Lugo ya se vio que era meteórica.

Una vez más, Calavera ve frustrado su sueño de debutar en la máxima categoría, aunque tiene la garantía de que si tiene paciencia, tiene un hueco garantizado en el Eibar a partir del año que viene.

Pesimismo con Pedro León

El que no tiene ninguna garantía de poder empezar a jugar es Pedro León, que sigue sin recuperarse de los problemas en su rodilla que le obligaron a pasar por el quirófano el final de la pasada campaña, y que por lo que dijo ayer Mendilibar, no tiene visos de que se solucionen en breve. «No está mejor. A ver qué pasa de aquí en adelante. Su problema no es de fácil solución y espero que vayan a mejor, pero hasta ahora hemos mejorado poco», afirmó.