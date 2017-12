SD. Eibar Bordalás: «El empate ha sido justo, no ha sido un partido brillante» José Bordalás, entrenador del Getafe, calificó de «justo» el empate (0-0) contra el Eibar y admitió que «no fue un partido brillante» el que disputaron contra el conjunto vasco EFE Madrid Sábado, 9 diciembre 2017, 16:31

"El empate ha sido justo. No hemos tenido las ocasiones y el fútbol que nos hubiera gustado y además nos ha faltado tranquilidad. Nos han hecho una presión tremenda y no nos han permitido jugar, darnos la vuelta y enlazar varios pases. No ha sido un partido brillante, pero sí disputado", dijo Bordalás, en rueda de prensa.

"El partido ha sido de disputa, mucho contacto y segunda jugada. El Eibar es un rival fuerte, ordenado, serio y con las ideas muy claras. Ha hecho una presión que nos impedía dar tres pases", señaló Bordalás, que no buscó excusas en el estado del terreno de juego.

"El estado del terreno de juego está igual de mal hoy que la semana pasada, así que eso no es consecuencia de nada. Eso también nos ha perjudicado. Los dos equipos han trabajado muy bien, se ha dejado todo. En definitiva, es un partido que lo hemos podido perder y también ganar", confesó.

Por último, Bordalás explicó el cambio que realizó al retirar del césped a Markel Bergara para dar entrada a Lacen.

"Es una molestia que lleva arrastrando toda la semana. Ha notado un pinchazo en la rodilla y le impedía correr. Vamos a tener calma y tranquilidad y esperemos que no sea importante", concluyó.